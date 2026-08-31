به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تلاشهایی در واشنگتن و چند شهر آمریکا برای ایجاد یک شبکه منسجم از اهداکنندگان فلسطینی و عربتبار و سازماندهی منابع مالی انتخاباتی آغاز شده است.
این جریان معتقد است اعتراض به آیپک دیگر نباید صرفاً به درخواست از نامزدها برای فاصله گرفتن از این لابی محدود شود، بلکه باید با ایجاد یک قدرت مالی مستقل، از نامزدهایی که در حمایت از حقوق فلسطینیان فعالیت میکنند پشتیبانی شود.
در همین راستا، شبکه American Priorities با استفاده از شبکهای در حال گسترش از اهداکنندگان فلسطینی و عربتبار آمریکایی، کارزار جمعآوری کمک مالی برای عبدول السید را آغاز کرده و هدف خود را جمعآوری ۱۰ میلیون دلار طی یک ماه اعلام کرده است.
طبق این گزارش، پیش از برگزاری نخستین برنامههای میدانی، تعهدات اولیه به حدود ۳ میلیون دلار رسیده و در شیکاگو نیز یک میلیون دلار تعهد مالی ثبت شده است.
شیکاگو قرار است چهارم سپتامبر میزبان نخستین برنامه این کارزار باشد؛ شهری که از بزرگترین و سازمانیافتهترین جوامع عربتبار آمریکا برخوردار است و جمعیت فلسطینی و سوری قابل توجهی دارد.
پس از آن نیز برنامههای جمعآوری کمک در سانفرانسیسکو، تگزاس، فورت لادردیل و دالاس برگزار خواهد شد. در دالاس نیز برگزارکنندگان تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار دلار تعهد مالی برای برنامه ۱۳ سپتامبر جمعآوری کردهاند.
اهمیت این حرکت تنها در رقم ۱۰ میلیون دلار خلاصه نمیشود؛ بلکه نشاندهنده تلاش برای تبدیل ظرفیت مالی فلسطینیها و عربتبارهای آمریکا به یک ابزار سازمانیافته برای اثرگذاری انتخاباتی است.
طراحان این کارزار میکوشند در برابر شبکه مالی قدرتمند آیپک و متحدانش، شبکهای از اهداکنندگان ایجاد کنند که بتواند از نامزدهای حامی فلسطین حمایت کرده و در نهایت بر موازنه قدرت سیاسی، بهویژه در درون حزب دموکرات، اثر بگذارد.
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