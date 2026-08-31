به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از مغازهداران بازار مرکز استان شیعهنشین بامیان از افزایش چشمگیر کرایه مغازههای خود توسط طالبان شکایت دارند.
در عریضهای که روز دوشنبه ۹ شهریور در اختیار رسانهها قرار گرفته، ۷۲ مغازهدار شهر غلغله بامیان به استاندار طالبان از گرانی کرایه یا «تهجایی» مغازههایشان شکایت کردهاند.
این مغازهداران گفتهاند در دوره جمهوریت برای هر غرفه ماهانه بین ۷۰۰ تا یکهزار افغانی کرایه میپرداختند، اما پس از سلطه طالبان این مبلغ به پنجهزار افغانی در ماه افزایش یافته است.
به گفته آنان، شهرداری طالبان در بامیان برای هر مترمربع مساحت غرفه ۵۰۰ افغانی کرایه تعیین کرده، در حالی که کرایه هر مترمربع دکانهای شهرداری بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ افغانی است.
این افزایش در شرایطی رخ داده که پس از بازگشت طالبان به قدرت، مردم در بسیاری از نقاط افغانستان از اخاذی، زیادهستانی، رشوهخواری و افزایش مالیات از سوی نیروهای طالبان شکایت دارند.
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