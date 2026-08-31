میلاد پیامبر اعظم(ص) در تانزانیا؛ تأکید بر اخلاق، مدارا و وحدت اسلامی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با جشن‌های میلاد حضرت رسول اکرم(ع) و امام صادق(ع) در نقاط مختلف جهان، جامعه شیعیان تانزانیا (TIC) نیز این مناسبت مبارک را طی مراسمی باشکوه در میدان پیپو در منطقه کیگوگو پُست شهر دارالسلام گرامی داشتند.

این مراسم در فضایی سرشار از شادمانی، محبت و همبستگی اسلامی، با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی و سیاسی، مؤمنان و شهروندان مناطق مختلف برگزار شد. پیش از آغاز مراسم نیز راهپیمایی سنتی «زَفّه» در خیابان‌های منطقه کیگوگو برگزار شد و شرکت‌کنندگان با قرائت قصیده‌ها و سروده‌هایی در مدح پیامبر اکرم(ص) و فرستادن درود و سلام بر آن حضرت، فرارسیدن میلاد پیامبر رحمت را گرامی داشتند.

شیخ حمید جلاله، شیخ اعظم جامعه شیعیان تانزانیا (TIC)، در جریان راهپیمایی «زَفّه» با تشریح برخی از مهم‌ترین آموزه‌های پیامبر اکرم(ص)، بر ضرورت تبدیل این آموزه‌ها به اصولی عملی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

شیخ حمید جلاله، اخلاق نیکو را از برجسته‌ترین ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص) دانست و با استناد به آیه «وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ» تأکید کرد که پیروی از پیامبر(ص) نباید تنها در گفتار خلاصه شود، بلکه باید در رفتار، نحوه ارتباط با مردم، احترام به دیگران و رعایت کرامت انسانی نمود پیدا کند.

وی همچنین راستگویی و امانتداری را از ویژگی‌های برجسته پیامبر اکرم(ص) برشمرد و با اشاره به شهرت آن حضرت به «الصادق الأمین» گفت که مسلمانان باید زندگی خود را بر پایه صداقت، حفظ امانت و انجام مسئولیت‌ها با عدالت و درستکاری بنا کنند.

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شیخ اعظم جامعه شیعیان تانزانیا در ادامه بر اهمیت مدارا و احترام به دیدگاه‌های متفاوت تأکید کرد و گفت اختلاف نظر نباید به عاملی برای ایجاد کینه، تفرقه و دشمنی تبدیل شود، بلکه می‌توان اختلافات را از طریق حکمت، گفت‌وگو و احترام متقابل مدیریت کرد.

وی همچنین وحدت اسلامی و وحدت ملی را از دیگر آموزه‌های مهم پیامبر اکرم(ص) دانست و خواستار تقویت برادری و همکاری میان مسلمانان، بدون توجه به تفاوت‌های مذهبی، شد. به گفته وی، وحدت و همکاری میان مردم، از پایه‌های اساسی پیشرفت و رفاه جامعه به شمار می‌رود.

شیخ حمید جلاله در بخش دیگری از سخنان خود، صلح را از میراث‌های ارزشمند پیامبر اکرم(ص) برای بشریت دانست و تأکید کرد آموزه‌های آن حضرت می‌تواند راهنمای مسلمانان و دیگر مردم در حل اختلافات، کاهش منازعات، تقویت همبستگی و ایجاد جامعه‌ای آرام و باثبات باشد.

وی در پایان تصریح کرد که بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) باید فراتر از برگزاری مراسم و مناسبت‌های مذهبی باشد و با عمل به آموزه‌های آن حضرت در زندگی روزمره همراه شود؛ چراکه راستگویی، امانتداری، مدارا، وحدت و صلح می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای بهتر و برخوردار از احترام، عدالت و همبستگی باشد.

در این مراسم، دئوسی کلمنت سانگو، وزیر دولت در دفتر نخست‌وزیر تانزانیا در امور کار، اشتغال و روابط کاری نیز به نمایندگی از مهمان ویژه مراسم، دکتر میگولو لامِک نچِمبا، نخست‌وزیر جمهوری متحد تانزانیا، حضور یافت.

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