به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب شوقی، نویسنده مصری، در تحلیلی با استناد به مجموعهای از گزارشهای رسانههای آمریکایی، مدعی شده است که تحولات جنگ با ایران نشانههایی از «شکست مرکب» آمریکا را آشکار کرده؛ از افزایش خسارتهای نظامی و فشار بر ذخایر موشکهای رهگیر گرفته تا آسیب به زیرساختهای اطلاعاتی و تحمیل هزینههای سنگین تسلیحاتی.
شوقی این گزارشها را در تأیید ارزیابی اخیر شیخ نعیم قاسم دبیر مکل حزب الله لبنان درباره ابعاد مختلف خسارتهای آمریکا تفسیر کرده و معتقد است پیامدهای این جنگ برای واشنگتن فراتر از میدان نبرد و در حوزههای اقتصادی، نظامی و اعتبار راهبردی نیز قابل مشاهده است.
شوقی، در بخش نخست تحلیل خود، به آنچه پنهانکاری درباره میزان واقعی تلفات آمریکا میخواند، پرداخته و با استناد به گزارشهای منتشرشده در رسانههای آمریکایی، مدعی میشود که اطلاعات مربوط به برخی تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در سامانه ثبت تلفات وزارت دفاع این کشور دستخوش تغییر شده است.
او همچنین به گزارشهایی درباره آسیبدیدن صدها نظامی و تخریب یا خسارت به دهها مرکز و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه اشاره میکند و تصاویر ماهوارهای را نشانهای از گستردهتر بودن خسارتها از آمار رسمی واشنگتن میداند.
در بخش دیگری از این تحلیل، توان اطلاعاتی و تأسیسات مرتبط با سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.
شوقی با استناد به گزارشهای رسانهای آمریکا مدعی است حملات ایران علاوه بر پایگاهها و مراکز نظامی، به برخی تأسیسات و تجهیزات اطلاعاتی آمریکا نیز آسیب زده و هزینه بازسازی آنها میتواند سنگین باشد.
از نگاه نویسنده، اهمیت این موضوع در آن است که آسیبپذیری چنین مراکزی میتواند بر ارزیابی واشنگتن از نحوه استقرار نیروها و منابع اطلاعاتی خود در منطقه تأثیر بگذارد.
محور اصلی دیگر مقاله، فشار بر ذخایر موشکهای رهگیر آمریکاست. شوقی با استناد به برآوردهای منتشرشده درباره میزان استفاده از سامانههای «تاد» و «پاتریوت» مینویسد که مصرف گسترده موشکهای رهگیر، آمریکا را با یک چالش جدی در زمینه ذخایر دفاعی مواجه کرده است.
او افزایش سفارش و تولید این تسلیحات را نشانهای از تلاش واشنگتن برای جبران ذخایر مصرفشده و آمادگی برای یک دوره طولانیتر از درگیری ارزیابی میکند.
شوقی در ادامه، افزایش شدید سفارش برخی موشکهای آمریکایی و قراردادهای چند میلیارد دلاری با شرکتهای تسلیحاتی را مورد بررسی قرار میدهد و از این روند بهعنوان نشانهای از تغییر اولویتهای دفاعی آمریکا یاد میکند.
به نوشته او، رشد سفارش موشکهای پاتریوت، تاد و تاماهاوک و قراردادهای سنگین با شرکتهایی مانند لاکهید مارتین و RTX، نشان میدهد جنگ نهتنها هزینههای نظامی سنگینی بر واشنگتن تحمیل کرده، بلکه فرصت اقتصادی بزرگی نیز برای صنایع تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است.
نویسنده تاکید دارد، هزینههای جنگ برای آمریکا را نمیتوان صرفاً با معیار پیروزی یا شکست در میدان نبرد سنجید.
او مجموعه فشارهای اقتصادی، مصرف ذخایر موشکی، خسارت به تأسیسات نظامی و اطلاعاتی، افزایش هزینههای بازسازی و تقویت صنایع تسلیحاتی را بخشی از یک «شکست مرکب» میداند و معتقد است برخی گزارشهای منتشرشده در داخل آمریکا، برخلاف روایت رسمی واشنگتن، ابعاد این هزینهها را آشکار کردهاند.
این تحلیل، در نهایت، تلاش میکند استدلالهای مطرحشده از سوی شیخ نعیم قاسم درباره خسارتهای چندلایه آمریکا را با استناد به گزارشهای آمریکایی توضیح و تقویت کند.
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