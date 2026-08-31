رونمایی از «مجموعه ۱۲ جلدی موضوعات پژوهشی علوم و معارف محمدی»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت و برگزاری بخش علمی چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی در قم از «مجموعه ۱۲ جلدی موضوعات پژوهشی علوم و معارف محمدی (ص)»، با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور و حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی رونمایی شد.
این اثر گرانسنگ با یک دهه تلاش علمی پژوهشگران حوزههای علمیه و با رویکرد تلفیقی پیرامون معرفی ابعاد وجودی و شخصیت، سیره و معارف پیامبر اعظم(ص) در ۶۰ هزار عنوان پژوهشی و ۲۸ گرایش علمی بدون حتی یک مورد تکراری و دربرگیرنده رشتههای مختلف علوم اسلامی و انسانی تالیف شده است. البته پنج هزار عنوان دیگر که رویکردی تخصصیتر و کاربردیتر دارد در آینده پس از تکمیل و ساماندهی در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد
در این مجموعه ارزشمند، ۶۰ هزار سؤال و مسئله پژوهشی در موضوعات و گرایشهای مختلف علمی، مبتنی بر چالشها و پرسشهای امروز درباره پیامبر اسلام(ص)، شناسایی، مطرح و دستهبندی و تلاش شده خلأها و رویکردهای علمی جدید در حوزه مطالعات پیامبر اکرم(ص) شناسایی و بررسی شود که چگونه میتوان احادیث و معارف رسولالله(ص) را به نظریههای کاربردی و عملی تبدیل کرد.
«مجموعه ۱۲ جلدی موضوعات پژوهشی علوم و معارف محمدی(ص)» که کاری بینظیر در جهان اسلام به شمار می رود، هدیه حوزه علمیه قم و پیروان مکتب امیرالمؤمنین(ع) به برکت وجود پیامبر اکرم(ص) به جامعه بشری، دینپژوهان و پیامبرپژوهان تقدیم کرده است.
این مرحله، نخستین گام است و در گامهای بعدی، اولویتبندی مسائل، تبیین و پیگیری آنها و سپس تبدیل این مسائل به خروجیهای علمی در قالب مقاله، کتاب، نشستهای علمی، کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی دنبال خواهد شد.
این مجموعه فاخر علمی که با همکاری حوزه علمیه قم، معاونت امور بینالملل، معاونت پژوهش و دبیرخانه حمایت از پژوهشهای مورد نیاز حوزه و نظام آماده شده است، میتواند زمینهساز یک رویکرد تمدنی و علمی جدید به پیامبر مکرم اسلام(ص) باشد و زمینه تقریب و همگرایی علمی در جهان اسلام را فراهم کند.
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