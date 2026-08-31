شیعیان بوروندی در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) گرد هم آمدند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم سالروز ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع) در کشور بوروندی با حضور چهرههای شاد و سرشار از محبت و همچنین سلام و ابراز شادمانی مؤمنانی همراه بود که گرد هم آمده بودند تا یاد و نام پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (ص)، را که به عنوان رحمت و مایه هدایت جهانیان مبعوث شد، گرامی بدارند.
در جریان این مراسم، مؤمنان به جایگاه والای پیامبر اکرم (ص) در استحکام پایههای ایمان، اخلاق نیکو، محبت، همبستگی و برادری میان مسلمانان یادآوری شدند.
از جمله مسئولان و برگزارکنندگان این مراسم، شیخ فوزی امانی و شیخ حمیسی کدید بودند که در هماهنگی و برگزاری این برنامه مشارکت داشتند؛ مراسمی که با هدف زنده نگه داشتن محبت به پیامبر گرامی اسلام (ص) و آموزههای آن حضرت برگزار شد.
این مراسم بخشی از سلسله برنامههای بزرگداشت سالروز ولادت حضرت محمد (ص) به شمار میرود؛ مراسمی که مسلمانان در مناطق مختلف جهان با برگزاری آن، محبت و ارادت خود را به پیامبر خدا (ص) ابراز میکنند.
برگزاری چنین مراسمی همچنین فرصتی برای مؤمنان فراهم میکند تا در کنار یکدیگر گرد آمده، پیوندهای برادری و همبستگی خود را تقویت کنند و بار دیگر درباره اهمیت پیروی از سیره و آموزههای پیامبر اکرم (ص) در ساخت جامعهای سرشار از صلح، محبت و ارزشهای اخلاقی تأمل کنند.
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