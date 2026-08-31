به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی شهادت مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل ۴۵ جوادالائمه(ع) نیروی زمینی سپاه در حین انجام مأموریت در مناطق عملیاتی جنوب شرق کشور، مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه، با صدور پیامی شهادت وی را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی رضایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه آمده است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

خانواده محترم و معزز حجت‌الاسلام والمسلمین برادر شهید مسلم امیری

خبر شهادت برادر بزرگوارمان، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین شهید مسلم امیری، مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه در گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل ۴۵ جوادالائمه(علیهم‌السلام) در مناطق عملیاتی جنوب شرق کشور که عمری را با طهارت نفس و عمل صالح سپری نمود و پاداش آن، تربیت شاگردان و فرزندانی مؤمن و انقلابی است که منشأ خدمات ارزنده به اسلام، مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، موجب تأسف و تأثر اینجانب شد.

بدین وسیله از طرف خود و همکارانم، به خاندان محترم تبریک و تسلیت عرض نموده و برای آن شهید عزیز، غفران واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند منان مسئلت می‌نمایم.



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