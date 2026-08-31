  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. پادکست و صوت

پادکست طرز | پندها (۱۱) چهل...

۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۵
کد مطلب: 1859674
منبع: ابنا
پادکست طرز | پندها (۱۱) چهل...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهلم: بخش یازدهم پندها: چهل.

دریافت 9 MB

عددها ذاتا ارزشمند نیستند. کلمه‌ای که در پس و پیش هر عدد قرار می‌گیرد، خلق معنا می‌کند. چهل کیلو طلا یا چهل تن طلا. آن‌چه اهمیت دارد، بهره ما از این عددهاست. و بهره با دارایی تفاوت دارد!

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha