پادکست طرز | پندها (۱۱) چهل...

عددها ذاتا ارزشمند نیستند. کلمه‌ای که در پس و پیش هر عدد قرار می‌گیرد، خلق معنا می‌کند. چهل کیلو طلا یا چهل تن طلا. آن‌چه اهمیت دارد، بهره ما از این عددهاست. و بهره با دارایی تفاوت دارد!