پادکست طرز | پندها (۱۱) چهل...

عددها ذاتا ارزشمند نیستند. کلمهای که در پس و پیش هر عدد قرار میگیرد، خلق معنا میکند. چهل کیلو طلا یا چهل تن طلا. آنچه اهمیت دارد، بهره ما از این عددهاست. و بهره با دارایی تفاوت دارد!
۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۵
کد مطلب: 1859674
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهلم: بخش یازدهم پندها: چهل.
نظر شما