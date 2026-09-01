به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق کفیل در محفل تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به آیات ۱۱۸ تا ۱۲۰ سوره مبارکه آلعمران، اظهار کرد: قرآن کریم کتاب هدایت است و هنگام تلاوت آیات باید به محورهای اصلی هدایت آن توجه داشت؛ از جمله خداشناسی، خودشناسی، وظیفهشناسی، دشمن شناسی و تکالیف انسان در مواجهه با دشمنان.
وی با اشاره به آیه ۱۱۸ سوره آلعمران، افزود: خداوند متعال در این آیه مؤمنان را مورد خطاب قرار داده و نسبت به انتخاب محرم اسرار و یاران نزدیک از میان غیرجامعه ایمانی هشدار میدهد. انسان باید بداند کسانی که به او نزدیک میشوند، از اسرار و نقاط قوت و ضعف او آگاه خواهند شد و از همین رو در ارتباط با دشمنان باید هوشیارانه و حسابشده عمل کرد.
کفیل ادامه داد: خداوند در این آیه چند ویژگی برای دشمنان بیان میکند؛ نخست اینکه آنان از هیچ فساد و آسیبی نسبت به مؤمنان دریغ نمیکنند و هر کاری که از دستشان برآید برای ضربه زدن انجام میدهند. ویژگی دیگر این است که آنان علاقهمندند مؤمنان در سختی و مشقت قرار گیرند و آسایش و پیشرفت جامعه اسلامی را نمیخواهند.
سخنران حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه قرآن نشانههای دشمنی را بهصورت آشکار بیان کرده است، تصریح کرد: خداوند میفرماید آنچه از سخنان دشمنان از دهان آنان آشکار میشود، تنها بخشی از کینه و نفرتی است که در دل دارند و آنچه در سینههای خود پنهان میکنند، بزرگتر از چیزی است که اظهار میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت عقلانیت در مواجهه با دشمنان، خاطرنشان کرد: قرآن کریم پس از بیان این نشانهها میفرماید «قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیَاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»؛ یعنی اگر اهل تعقل باشید، نشانههای دشمن را برای شما روشن کردهایم. بنابراین عقلانیت اقتضا میکند انسان نسبت به دشمن سادهاندیش نباشد و تصور نکند که دشمن خیر و مصلحت او را میخواهد.
کفیل با اشاره به آیه ۱۱۹ سوره آلعمران گفت: حتی اگر برخی افراد در جامعه اسلامی به دشمنان محبت داشته باشند، قرآن نسبت به این مسئله هشدار میدهد؛ چراکه ممکن است انسان دشمن را دوست بدارد، اما دشمن او را دوست نداشته باشد. مؤمن باید ضمن پایبندی به قرآن و احکام الهی، نسبت به واقعیت رفتار دشمنان نیز هوشیار باشد.
وی افزود: قرآن کریم همچنین به رفتار منافقانه برخی دشمنان اشاره میکند؛ افرادی که هنگام دیدار با مؤمنان اظهار همراهی و ایمان میکنند، اما هنگامی که از آنان دور میشوند، شدت کینه و نفرت خود را آشکار میسازند.
سخنران حرم مطهر با اشاره به ادامه آیات سوره آلعمران، بیان کرد: قرآن به مؤمنان میآموزد که در برابر دشمنان با بصیرت و حسابشده رفتار کنند و اجازه ندهند دشمن از ضعفها و غفلتهای آنان سوءاستفاده کند. حتی در شرایطی که دشمن از پیشرفت و موفقیت مؤمنان ناراحت میشود و از آسیب دیدن آنان خوشحال میشود، جامعه اسلامی نباید دچار غفلت شود.
کفیل در پایان با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره آلعمران، گفت: قرآن کریم راه مقابله با کید و نقشههای دشمن را صبر، تقوا و مقاومت معرفی میکند؛ زیرا اگر جامعه مؤمنان اهل صبر و تقوا باشد، نقشههای دشمن نمیتواند به آنان آسیب بزند و خداوند بر آنچه دشمنان انجام میدهند احاطه دارد.
..........................
پایان پیام
نظر شما