به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین آقامیری در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به سالروز میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، اظهار کرد: توجه دقیق و عمیق به تاریخ حیات پیامبر اکرم(ص) می‌تواند امت اسلامی را در مسیر حرکت به سوی حاکمیت الهی از تردید، یأس، ناامیدی و ترس دور کند.

وی افزود: شناخت دوران حیات پیامبر اکرم(ص) و چالش‌ها و دشمنی‌هایی که در برابر ایشان وجود داشت، به ما کمک می‌کند تا با نگاه دقیق‌تری مسیر حرکت خود را بشناسیم و دچار خطای محاسباتی نشویم؛ چراکه در مسیر زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، وجود چالش‌ها و دشمنی‌های جریان طاغوت امری طبیعی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین آقامیری با بیان اینکه بعثت پیامبر اکرم(ص) بر سه رکن توحید، عدالت و کرامت انسانی استوار بود، گفت: پیامبر اکرم(ص) در دوران حیات خود بساط بت‌پرستی را برچید و حقیقت توحید را در جامعه اقامه کرد. تحقق «لا اله الا الله» تنها به بیان زبانی آن محدود نمی‌شود، بلکه لازمه آن نفی طاغوت و مقابله با مظاهر شرک و سلطه در هر دوره است.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) در کنار توحید، عدالت را نیز در جامعه مستقر کرد و با معیارهایی همچون نژاد، قومیت، قبیله، رنگ پوست و جایگاه اجتماعی که موجب برتری انسان‌ها بر یکدیگر می‌شد، مقابله کرد. بر اساس تعالیم پیامبر(ص)، هیچ انسانی بر دیگری برتری ندارد مگر به تقوا و هر اندازه تقوای انسان بیشتر باشد، تواضع او نیز بیشتر خواهد بود.

سخنران حرم مطهر با اشاره به سومین رکن بعثت پیامبر اکرم(ص)، یعنی کرامت انسانی، خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) انسانیت را به جامعه بازگرداند و با نگاه تحقیرآمیز جاهلیت نسبت به زنان، دختران و بردگان مبارزه کرد. در مکتب پیامبر(ص)، انسان دارای کرامت است و زن نیز جایگاه ارزشمند و محترمی در نظام خانواده و جامعه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین آقامیری تصریح کرد: اگر توحید، عدالت و کرامت انسانی در جامعه فراگیر شود، بساط طاغوت برچیده خواهد شد؛ از همین رو جریان‌های مخالف بعثت پیامبر اکرم(ص) تلاش کردند از تولد و ادامه حیات ایشان جلوگیری کنند و پس از بعثت نیز مانع تشکیل حکومت و گسترش پیام ایشان شوند، اما اراده الهی بر تحقق مأموریت پیامبر اکرم(ص) قرار گرفته بود.

وی با اشاره به دشمنی جریان یهود با پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: قرآن کریم در جریان‌شناسی دشمنان پیامبر(ص)، یهود و مشرکان را از دشمنان سرسخت مؤمنان معرفی می‌کند و این مسئله نشان می‌دهد که دشمنی با جریان توحیدی و پیامبر خاتم، مسئله‌ای تاریخی و مستمر بوده است.

وی با بیان اینکه بعثت پیامبر اکرم(ص) زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن بزرگ اسلامی شد، گفت: جریان‌های مخالف اسلام از ابتدا تلاش کردند نور الهی را خاموش کنند، اما سنت الهی بر این است که این نور خاموش‌شدنی نیست و هر اندازه دشمنی‌ها افزایش یابد، حقیقت اسلام و پیام پیامبر اکرم(ص) گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین آقامیری با اشاره به پیوند میان بعثت پیامبر اکرم(ص)، انقلاب اسلامی و حرکت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج)، بیان کرد: انقلاب اسلامی نیز بر پایه توحید، عدالت و کرامت انسانی شکل گرفت و امروز پرچمی را در دست دارد که ریشه در بعثت پیامبر اکرم(ص) دارد. از این منظر، دشمنی‌های امروز با جبهه انقلاب اسلامی را باید در امتداد همان دشمنی تاریخی با پیامبر اکرم(ص) و جریان توحیدی تحلیل کرد.

او ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) در مسیر رسالت خود با سختی‌ها و آزارهای فراوان مواجه شد و فرمود هیچ پیامبری به اندازه من مورد آزار قرار نگرفته است؛ بنابراین حرکت در مسیر صراط مستقیم، همراه با دشواری و هزینه است و نباید وجود مشکلات و فشارهای دشمنان موجب تردید و ناامیدی شود.

سخنران مراسم با تأکید بر ضرورت شناخت صحیح سیره پیامبر اکرم(ص)، گفت: دشمن همان دشمن است و اگرچه میدان و شیوه‌های مبارزه تغییر کرده، اصل تقابل میان جبهه توحید و طاغوت همچنان وجود دارد. یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دشمن، ایجاد فاصله میان امت و ولایت و تغییر قرائت صحیح از سیره رسول اکرم(ص) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین آقامیری خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) رحمت للعالمین بود، اما در برابر جریان کفر و طاغوت نیز با قاطعیت ایستادگی می‌کرد. بنابراین ایستادگی در برابر ظلم و طاغوت، در صورتی که بر اساس معیارهای صحیح و سیره پیامبر اکرم(ص) باشد، بخشی از همان مسیر توحیدی است.

وی در پایان گفت: میلاد پیامبر اکرم(ص) سرآغاز شکل‌گیری تمدنی فراگیر بود و امروز مسئولیت امت اسلامی در ادامه این مسیر، شناخت صحیح سیره پیامبر(ص)، حفظ اصول توحید، عدالت و کرامت انسانی و حرکت در مسیر ولایت است؛ مسیری که در نگاه مکتب اهل‌بیت(ع) به ظهور و حاکمیت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج) منتهی خواهد شد.

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