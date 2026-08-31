به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ فراخوان بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت با محورهای موضوعی اعلام‌شده از سوی دبیرخانه این کنگره منتشر شد.

بر اساس این فراخوان، شاعران می‌توانند آثار خود را با هر سبک شعری و در محورهای زیر به دبیرخانه کنگره ارسال کنند:

۱. دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان

۲. شهدای شاخص دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان

۳. جبهه مقاومت اسلامی با موضوع لبنان، یمن، سوریه، غزه و ...

۴. عاشورا و شهدای دفاع مقدس و مقاومت

۵. وداع و تشییع تاریخی رهبر شهید و بعثت مردمی با نگاهی به مردم ایران، عراق، یمن، ترکیه، پاکستان و... همچنین بازتاب رسانه‌ای این رویداد

۶. بخش ویژه «آقای شهید» با محوریت امام شهید، خانواده و همراهان شهید ایشان.

بر اساس اعلام دبیرخانه بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

شاعران برای شرکت در این کنگره باید آثار خود را به صورت فایل Word و همراه با مشخصات کامل و شماره تماس، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۲۲۱۶۰۶۷۶۴ ارسال کنند.

نشانی دبیرخانه استان تهران: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، معاونت فرهنگی.

تلفن تماس:۱۵۷۸ ـ داخلی ۸۵۵ ، ۸۵۸ ، ۸۷۸ و ۶۷۰

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