به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام میلاد باسعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، رئیس قوه قضاییه در نامهای به رهبر انقلاب اسلامی خواستار عفو، تخفیف و تبدیل مجازات ۲۵۷۷ نفر از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی شده بود که حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای تصمیمگیری در این خصوص را بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشتند.
حجتالاسلاموالمسلمین اژهای نیز پس از بررسیهای لازم، دستور اجرای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را صادر کرد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما