مجموعه سه جلدی «الدروس الفقهیه؛ (کتاب الحج)» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه سه جلدی «الدروس الفقهیه؛ کتاب الحج» تقریرات مباحث «کتاب حج» آیت‌الله سید حسن مرتضوی، در مؤسسه به ‌سوی اجتهاد تهیه و به همت نشر حکیم منتشر شد.

این مجموعه حاصل درس‌های خارج فقه کتاب حج است که بر اساس متن تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی(ره)، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ شمسی در حوزه علمیه خراسان تدریس شده و پس از طی مراحل تحقیق، تصحیح و تنظیم علمی به چاپ رسیده است.

سه جلد نخستین این موسوعه شامل مباحث شرائط وجوب حجه الاسلام، مراد از استطاعت در حج، حج بذلی، حکم مزاحمت حج با واجبات دیگر و حکم حج کافر و مرتد و مخالف بر طبق تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی است.

مباحث کتاب حج که در آینده در حدود ۱۲ جلد منتشر خواهد شد، بخشی از موسوعه فقهی الدروس الفقهیه به شمار می‌رود؛ موسوعه‌ای که در صورت تکمیل و تحقیق نهایی، می‌تواند به بیش از ۴۰ جلد برسد و از جامع‌ترین آثار استدلالی مبتنی بر متن تحریر الوسیله محسوب می‌شود.

پیش‌تر نیز کتاب الحجر در دو جلد از این مجموعه منتشر شده بود.

این اثر توسط نشر حکیم منتشر شده و از طریق مؤسسه به ‌سوی اجتهاد و بوستان کتاب، انتشارات امام خویی (ره) در مجتمع ناشران قم و انتشارات دارالبذرة در نجف اشرف در دسترس علاقه‌مندان است.

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