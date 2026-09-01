ستاد کل نیروهای مسلح: مبدا هر تجاوزی را کوبنده مورد هدف قرار خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء در بیانیهای مشترک اعلام کردند: تجاوز از هیچ مبدایی را تحمل نخواهیم کرد و ارتش متجاوز آمریکا راهی جز خروج از منطقه ندارد.
متن بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) به شرح ذیل است:
با وجود اعلام رسمی برخی از کشورهای منطقه مبنی بر اینکه هرگز اجازه استفاده از سرزمین آسمان و ساحل خود را به ارتش متجاوز آمریکا علیه ایران اسلامی نمیدهند، علی رغم هشدارهای قبلی هنوز ارتش تروریستی آمریکا از سرزمین، آسمان و فضای آن کشورها علیه کشور ما و بعضی از اماکن نظامی ایران بهره برداری و حملاتی را انجام میدهند.
همانگونه که تاکنون در میدان عمل نشان دادیم ضمن احترام به حاکمیت ملی همسایگان خود هرگز و هیچ گونه تجاوزی را تحمل نخواهد کرد و پاسخی به مراتب سنگینتر خواهد داد و نمونه آن را شب گذشته توسط رزمندگان دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ثابت کردیم.
ارتش متجاوز آمریکا راهی جز خروج از منطقه ندارد و تسهیلگران تجاوز آمریکا به ایران اسلامی بدانند که نیروهای مسلح مقتدر ما اعم از سپاه و ارتش دوشادوش یکدیگر مبدا هر تجاوزی را کوبنده مورد هدف قرار خواهند داد.
هشدار میدهیم شما بارها اراده قوی نیروهای مسلح و مردم سلحشور و مقاوم ما را آزمودهاید بار دیگر آن را تجربه نکنید.
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