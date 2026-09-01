به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، امیر رئوف، در نشست مشترک با مدیرکل و معاونان ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس، ضمن تبریک فرارسیدن هفته وقف، با اشاره به جایگاه وقف در فرهنگ دینی و اجتماعی اظهار کرد: وقف یکی از فرایض و سنتهای ارزشمند الهی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته و مردم ایران نیز به واسطه روحیه مسئولیتپذیری، احسان و همدلی، در این عرصه همواره پیشتاز بودهاند.
وی افزود: بخش مهمی از زمینهسازی برای حضور پررنگتر مردم در عرصه وقف، مرهون تلاشهای سازمان اوقاف است و صداوسیما نیز در چارچوب رسالت خود آمادگی دارد در معرفی این ظرفیت گسترده فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثرتری ایفا کند.
وقف نیازمند پیوست رسانهای است
مدیرکل صداوسیمای فارس، با بیان اینکه یکی از رسالتهای اصلی رسانه ملی، تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه است، گفت: احسان، انفاق و وقف از مهمترین مصادیق هویت دینی و اسلامی جامعه به شمار میروند و همکاران حوزههای مختلف پیام در طول سال به این موضوعات توجه دارند، اما ظرفیت موجود برای فعالیت رسانهای در حوزه وقف بسیار فراتر از اقدامات مناسبتی است.
رئوف، بر ضرورت طراحی برنامههای رسانهای برای موضوع وقف در طول سال تأکید کرد و گفت: فعالیتهای رسانهای در حوزه وقف نباید صرفاً به هفته وقف محدود شود، بلکه لازم است برای این موضوع یک برنامه و نقشه راه مستمر تدوین شود.
وی افزود: در مناسبتهایی مانند ماه مبارک رمضان و ماه محرم نیز میتوان ظرفیتهای وقف و موقوفات را بیش از گذشته به مردم معرفی کرد و ابعاد مختلف این سنت ارزشمند را به جامعه شناساند.
مدیرکل صداوسیمای فارس با اشاره به اهمیت پیوستهای فرهنگی و رسانهای در اجرای طرحهای مختلف تصریح کرد: هر اقدام مهم در کشور نیازمند پیوست فرهنگی و رسانهای است و امروز موضوع پیوست اجتماعی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: موقوفات و پروژههای بزرگ اوقاف باید از ابتدا با پیوست رسانهای دیده شوند تا ظرفیتهای آنها به شکل مناسب برای جامعه معرفی شود و مردم نیز در جریان اهداف، کارکردها و آثار این اقدامات قرار گیرند.
ظرفیت بقاع متبرکه برای ارتباط زنده با مردم
رئوف در ادامه بر ضرورت ایجاد زیرساختهای ارتباطی و رسانهای در بقاع متبرکه تأکید کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای فنی در بقاع شاخص میتواند علاوه بر استفاده صداوسیما، امکان بهرهبرداری مستقیم مجموعههای متولی را نیز فراهم کند و زمینه توسعه ارتباطات صوتی و تصویری را به وجود آورد.
وی افزود: با ایجاد این زیرساختها میتوان برنامههای فرهنگی، مذهبی و آیینی بقاع متبرکه را بهصورت زنده برای مخاطبان سراسر کشور پخش کرد و حتی مردم مناطق دوردست نیز امکان بهرهمندی از فضای معنوی این اماکن را داشته باشند.
مدیرکل صداوسیمای فارس با اشاره به ظرفیت بقاع متبرکه شیراز اظهار کرد: بقاع شاخص استان فارس میتوانند به مراکز تولید و پخش محتوای فرهنگی و مذهبی تبدیل شوند و رسانه ملی آمادگی دارد برای توسعه این ظرفیت، هماهنگیهای لازم را انجام دهد.
فارس ظرفیت تبدیل شدن به قطب قرآنی کشور را دارد
مدیرکل صداوسیمای فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه قرآن کریم در فعالیتهای فرهنگی اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران اتفاقات ارزشمندی در حوزه قرآن رقم خورده است، اما برای افزایش اثرگذاری برنامههای قرآنی، نیازمند هماهنگی و کار قرارگاهی میان دستگاههای فرهنگی هستیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای قرآنی استان فارس گفت: این استان از نظر حضور قاریان، حافظان و فعالیتهای قرآنی، استانی پیشرو است و این ظرفیت میتواند در قالب برنامههای منسجم رسانهای به یک جریان فرهنگی تبدیل شود.
رئوف ادامه داد: اگر ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس ظرفیت موقوفات و برنامههای قرآنی خود را در قالب یک طرح منسجم و مستمر ارائه کند، صداوسیما آمادگی دارد برای معرفی این ظرفیت و تبدیل آن به برنامهای جریانساز در شبکههای مختلف رسانه ملی همکاری کند.
وی با تأکید بر اینکه صداوسیما در درجه نخست یک رسانه رویدادمحور است، گفت: برای اینکه برنامههای قرآنی و فرهنگی فارس بتوانند در سطح ملی دیده شوند، لازم است دستگاههای متولی با هماهنگی و همافزایی، رویدادهای منسجم و مستمر ایجاد کنند تا رسانه نیز بتواند ظرفیت خود را در خدمت این جریان قرار دهد.
اعلام آمادگی صداوسیمای فارس برای همکاری ویژه با اوقاف
مدیرکل صداوسیمای فارس با اعلام آمادگی این مرکز برای توسعه همکاری با ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس گفت: صداوسیما آماده است با نگاه ویژه، ظرفیتهای رادیویی، تلویزیونی و فضای مجازی خود را برای معرفی موقوفات، ترویج فرهنگ وقف و حمایت از برنامههای قرآنی و فرهنگی به کار گیرد.
رئوف در پایان افزود: هدف این است که زمینه شکلگیری یک همکاری مستمر و هدفمند میان صداوسیمای فارس و ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان فراهم شود و ظرفیتهای موجود در حوزه وقف، امور خیریه، قرآن و بقاع متبرکه بیش از گذشته در اختیار جامعه قرار گیرد.
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