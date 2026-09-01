به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ در تازهترین اظهارات علیه ایران، ضمن اعلام ورشکسته و «تمامشده» بودن کشور، ادعاهایی درباره نابودی توان نظامی و اقتصادی ایران مطرح کرد و مدعی شد بیش از ۱۰۰ هزار معترض در ایران کشته شدهاند؛ ادعایی که هیچ مستند آماری برای آن ارائه نکرده است.
به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تازهترین پست خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» بار دیگر به ایران تاخت و مجموعهای از ادعاهای اغراقآمیز و بیاساس را درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی مطرح کرد.
ترامپ در این پیام، ایران را «کشوری شکستخورده» و «تمامشده» توصیف کرد و مدعی شد این کشور دیگر نیروی دریایی، نیروی هوایی و حتی پول ملی ندارد و قادر به پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس خود نیست.
اما عجیبترین بخش ادعاهای رئیسجمهور آمریکا، جایی بود که بدون ارائه هیچگونه سند یا منبع آماری، مدعی شد دولت ایران بیش از ۱۰۰ هزار معترض را کشته است.
او همچنین مدعی شد نرخ تورم در ایران به ۳۰۰ درصد رسیده و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد.
این نخستین بار نیست که ترامپ در بحبوحه تشدید تنشها با ایران، تصویری اغراقآمیز از وضعیت داخلی این کشور ارائه میکند. اظهارات اخیر او در حالی مطرح شده که همزمان واشنگتن در حال تلاش برای تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی علیه تهران است.
ترامپ در بخش دیگری از پیام خود، مقامات ایرانی را به «جنایت جنگی علیه بشریت» متهم و خواستار محاکمه آنها شد.
..........................
پایان پیام
نظر شما