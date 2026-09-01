شهر ملتان، میزبان همایش بزرگداشت رهبران و شهدای شیعیان پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شعبه ملتان سازمان دانشجویان جعفری پاکستان، همایش سالانه بزرگداشت سالروز رحلت و شهادت رهبران و اعضای جامعه شیعیان پاکستان را در شهر ملتان (در جنوب پنجاب) برگزار کرد.

این همایش با عنوان «همایش سالانه سالگرد درگذشت رهبران و شهدای جامعه شیعه» در بازار جعفریه، واقع در منطقه شیعی شهر ملتان، برگزار شد و جمعی از علمای دینی، رهبران و مسئولان جامعه شیعه، دانشجویان و اعضای جامعه محلی شیعیان در آن حضور یافتند.

از جمله حاضران در این مراسم می‌توان به حجت‌الاسلام محمد موسی رضا جسکانی، نایب‌رئیس مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان؛ حجت‌الاسلام اشتیاق کاظمی، رئیس استانی این شورا و جمعی از اعضای سازمان دانشجویان جعفری پاکستان اشاره کرد.

همچنین شماری دیگر از مسئولان مرکزی سازمان دانشجویان جعفری پاکستان، علمای دینی و اعضای جامعه شیعیان از مناطق مختلف مولتان در این مراسم حضور داشتند.

تجلیل از خدمات رهبران جامعه شیعه

سخنرانان این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره رهبران جامعه شیعیان پاکستان، از خدمات و تلاش‌های آنان در عرصه‌های دینی، اجتماعی و امور مرتبط با جامعه شیعیان تجلیل کردند.

سخنرانان با اشاره به نقش این شخصیت‌ها در مسائل دینی و اجتماعی، خدمات آن‌ها به جامعه شیعه پاکستان را یادآور شدند.

این همایش در پایان با قرائت دعا برای آمرزش درگذشتگان جامعه شیعه و همچنین دعا برای سلامتی و حفظ امنیت رهبران این جامعه به پایان رسید.

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