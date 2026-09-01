به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی، در جمع خبرنگاران با اعلام آغاز ثبتنام هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» اظهار کرد: این دوره از مسابقات فرصتی برای رقابت، همافزایی و درخشش تیمهای قرآنی کانونهای فرهنگیهنری مساجد در مسیر تبدیل مسجد به پایگاه قرآن است.
وی افزود: رشتههای در نظر گرفتهشده در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ عمومی، حفظ تخصصی، اذان و مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی، قصهگویی قرآنی، ترجمهخوانی و قرائت نماز است.
مسابقات در دو گروه سنی برگزار میشود
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس با اشاره به شرایط سنی شرکتکنندگان گفت: این مسابقات در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال برگزار خواهد شد و برادران و خواهران در این رقابتها حضور خواهند داشت.
حجت الاسلام والمسلمین امیدی ادامه داد: هر کانون در هر گروه سنی و جنسیت تنها امکان معرفی یک تیم را دارد و هر کانون در مجموع میتواند چهار گروه قرآنی را برای حضور در مسابقات معرفی کند.
شناسایی اعضای تیمهای قرآنی کانونها
وی با اشاره به اطلاعرسانی شیوهنامه مسابقات بیان کرد: شیوهنامه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» از طریق کانالهای «بچههای مسجد» استان فارس در پیامرسانها منتشر شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس افزود: مدیران کانونها اعضای خود را براساس گروه سنی، جنسیت، توانمندی قرآنی و میزان فعالیت در مسجد مورد بررسی قرار داده و افراد متقاضی حضور در رشتههای مختلف را شناسایی کردهاند.
حجت الاسلام والمسلمین امیدی ادامه داد: در مرحله کنونی، مدیران کانونها باید گروه قرآنی منتخب خود را برای شرکت در مرحله استانی مسابقات در سامانه «بچههای مسجد» ثبتنام کنند.
هدف از برگزاری مسابقات بهصورت گروهی
وی با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات به شکل گروهی گفت: این فرآیند با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی واقعی هر کانون و همچنین تقویت تیم قرآنی مسجد طراحی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین امیدی افزود: با توجه به اینکه یکی از شرایط برگزاری مسابقات، به حدنصاب رسیدن تعداد تیمها در هر رده سنی و هر جنسیت است، مدیران کانونهای فرهنگیهنری مساجد میتوانند از کانونهای اطراف خود برای معرفی تیم و حضور در این رقابتها دعوت کنند.
پایان شهریور؛ آخرین مهلت ثبتنام
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس با اشاره به زمانبندی این دوره از مسابقات گفت: مهلت ثبتنام و برگزاری مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» تا پایان شهریورماه تعیین شده است.
وی در ادامه از مدیران کانونهای فرهنگیهنری مساجد خواست برای ثبتنام گروه قرآنی و اطلاع از جزئیات مسابقات به سامانه «بچههای مسجد» مراجعه کنند.
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