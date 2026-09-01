به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیوید مولر، فعال مدنی و مدافع آزادیهای دینی از آلمان، در جریان سفر به عراق با حضور در حرم مطهر امام حسین(ع) در کربلا، بر ضرورت روایت واقعیتهای فرهنگی و دینی عراق و پرهیز از تقلیل این کشور و تشیع به تصاویر درگیری و منازعات سیاسی تأکید کرد.
دیوید مولر، فعال مدنی و مدافع آزادیهای دینی در آلمان، در جریان سفر خود به عراق به زیارت حرم مطهر امام حسین(ع) در شهر کربلا رفت و با شیخ عبدالکریم کربلایی، نماینده مرجعیت عالی دینی و آیتالله سیدعلی سیستانی در کربلا و متولی شرعی آستان مقدس حسینی(ع)، دیدار و گفتوگو کرد.
مولر این دیدار را یکی از ماندگارترین دیدارهای خود در جریان سفر به عراق توصیف کرد و گفت در این گفتوگو موضوعاتی همچون کرامت انسانی و ارزشهای متجلی در شخصیت امام حسین(ع)، بهویژه حفظ عزت و کرامت، ایستادگی در برابر ظلم و پذیرش مسئولیت در قبال دیگران مورد بحث قرار گرفت.
این فعال آلمانی با اشاره به سخنان شیخ کربلایی گفت جملهای از وی در ذهنش ماندگار شده است: «آنچه را اینجا تجربه کردهای، برای مردم کشورت بازگو کن.»
ضرورت روایت تصویری واقعی از عراق
مولر تأکید کرد که بازگو کردن تجربه خود از سفر به عراق به معنای نادیده گرفتن پیچیدگیهای سیاسی و مذهبی این کشور یا ارائه تصویری آرمانی و غیرواقعی از آن نیست.
وی در عین حال گفت نباید عراق و اسلام شیعی را صرفاً به تصاویری از درگیری و سیاست محدود کرد؛ تصاویری که به گفته او معمولاً برای مخاطبان غربی روایت میشود.
این فعال مدنی آلمانی با تأکید بر ضرورت معرفی نمونههای گفتوگو و همزیستی میان پیروان ادیان مختلف در عراق اظهار داشت: «چنین دیدارها و تعاملاتی نیز بخشی از واقعیت هستند و شایسته روایت و بهاشتراک گذاشته شدناند.»
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