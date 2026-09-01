حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا در فارس، با نگاهی متفاوت به مفهوم اتحاد اسلامی گفت: اتحاد فقط یک ضرورت سیاسی نیست؛ یک نیاز اعتقادی است. جامعه‌ای که خود را منتظر می‌داند، نمی‌تواند درگیر اختلافات فرسایشی باشد. انتظار فعال یعنی کنار گذاشتن کینه‌ها، تقویت هم‌صدایی و آماده‌سازی امت برای مواجهه با دشمن مشترک.

حجت الاسلام والمسلمین حدائق با اشاره به تحولات منطقه و افزایش فشارهای سیاسی و رسانه‌ای علیه کشورهای مسلمان افزود: دشمن امروز از اختلافات ما تغذیه می‌کند. هرجا مسلمانان از هم فاصله گرفته‌اند، دشمن همان‌جا پایگاه ساخته است. اتحاد اسلامی یعنی بستن راه نفوذ دشمن، یعنی تبدیل شدن به یک قدرت واحد.

نگاه مهدوی به اتحاد

قائم‌مقام بنیاد مهدویت فارس در ادامه با بیان اینکه فرهنگ انتظار، فرهنگ هم‌گرایی و هم‌افزایی است، گفت: در مکتب مهدوی، جامعه منتظر جامعه‌ای پراکنده نیست؛ جامعه‌ای است که در آن دل‌ها به هم نزدیک است. اگر امت اسلامی می‌خواهد به سمت آینده روشن حرکت کند، باید اختلافات غیرضروری را کنار بگذارد و بر اصول مشترک تمرکز کند.

وی تأکید کرد که اتحاد اسلامی، مقدمه‌ای برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است: تتمدن بدون انسجام شکل نمی‌گیرد. اگر مسلمانان متحد باشند، ظرفیت‌های عظیم جهان اسلام—از انرژی و اقتصاد تا فرهنگ و دانش—می‌تواند یک قدرت جهانی بسازد.

نقش ایران در تقویت وحدت

حجت الاسلام والمسلمین حدائق با اشاره به جایگاه ایران در این مسیر گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های سخت نشان داده که در برابر دشمن مشترک امت اسلامی ایستادگی می‌کند. ایران همیشه تلاش کرده میان جریان‌های مختلف اسلامی پل ارتباطی ایجاد کند و این مسیر را با عقلانیت ادامه خواهد داد.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها افزود: اگر رسانه‌های ما روایت وحدت را تقویت نکنند، دشمن روایت اختلاف را برجسته می‌کند. امروز هر تحلیل، هر تیتر و هر گفت‌وگو می‌تواند یا امت اسلامی را به هم نزدیک کند یا از هم دور.

حدائق همچنین نقش علما را تعیین‌کننده دانست: علما باید پرچم‌دار آرامش باشند. اختلاف علمی طبیعی است، اما نباید به اختلاف اجتماعی تبدیل شود. مردم از روحانیت انتظار دارند که مسیر وحدت را روشن کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حدائق در پایان گفت: اتحاد اسلامی یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. اگر امت اسلامی متحد باشد، دشمن مشترک هیچ‌گاه نمی‌تواند آینده این ملت را مصادره کند. جامعه منتظر، جامعه‌ای است که اختلافات را به فرصت تبدیل می‌کند و با هم‌صدایی، مسیر آینده را می‌سازد.

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