ثبت ۶۷ وقف جدید در فارس طی یک سال گذشته

به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین رحیم صفریگرائی با اشاره به فرارسیدن هفته وقف گفت: از دوشنبه ۹ شهریور تا سیزدهم شهریورماه، بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه در ادارات اوقاف، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان فارس برنامهریزی شده است.
وی افزود: در طول هفته وقف، نشستهای تخصصی با موضوع وقف در سراسر استان برگزار میشود و پنج محفل انس با قرآن کریم نیز با برنامهریزی اداره امور قرآنی اوقاف برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به وقفهای ثبتشده در یک سال گذشته گفت: ۶۷ وقف جدید در استان فارس به ثبت رسیده که نیتهای مختلفی از جمله امور قرآنی، کمک به بیماران نیازمند، حمایت از ایتام، ساخت مسجد و برگزاری برنامههای مرتبط با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را شامل میشود.
حجتالاسلام والمسلمین صفریگرائی افزود: داراب با ثبت ۱۰ وقف جدید بیشترین میزان وقف را در این مدت داشته و عوض با هفت وقف، جهرم با پنج وقف و اقلید با چهار وقف در رتبههای بعدی قرار دارند.
مشاوره برای هدایت وقفها به سمت نیازهای روز
وی با اشاره به فعالیت اتاق مشاوره وقفهای جدید ادامه داد: طی یک سال اخیر این اتاق راهاندازی شده تا واقفان پیش از تنظیم وقفنامه درباره انتخاب نیت وقف متناسب با نیازهای روز جامعه مشاوره دریافت کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس گفت: بخشی از نیتهای وقفی در حوزههایی مانند عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به مرحله بلوغ رسیده است و در مقابل، حوزههایی مانند وقف قرآنی و حمایت از بیماران همچنان نیازمند توجه بیشتر واقفان است.
حجتالاسلام والمسلمین صفریگرائی اظهار کرد: گاهی افراد با نیتهایی که از گذشته در ذهن آنها شکل گرفته برای وقف مراجعه میکنند، اما در فرآیند مشاوره، نیازهای جدید جامعه نیز برای واقف تشریح میشود.
وی افزود: در استان فارس در حوزه موقوفات مرتبط با عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به حد قابل قبولی رسیدهایم و اکنون حوزههایی مانند فعالیتهای قرآنی، حمایت از بیماران و برخی مسائل اجتماعی نیازمند توسعه موقوفات هستند.
وقف ۷ میلیارد تومانی برای عزاداری سیدالشهدا(ع)
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به شاخصترین وقف ثبتشده در یک سال گذشته گفت: در شهرستان داراب یک منزل مسکونی با ارزش حدود هفت میلیارد تومان وقف شده که نیت آن برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) است.
وی همچنین اظهار کرد: بزرگترین وقف قرن حاضر در فارس توسط کاظم کاظمی شیرازی انجام شده که نیت آن حمایت از دانشجویان و طلاب نخبهای است که به دلیل مشکلات مالی امکان ادامه تحصیل ندارند.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مراجعه برای لوازمالتحریر
حجتالاسلام والمسلمین صفریگرائی درباره تأثیر شرایط اقتصادی بر فعالیتهای حمایتی اوقاف گفت: در یک سال اخیر مراجعه افراد نیازمند به مراکز افق بقاع متبرکه افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزود: پروندههای حمایتی این مراکز بهصورت مستمر بهروز میشود و در سال جاری مراجعه برای دریافت لوازمالتحریر نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: همزمان با هفته وقف، یکهزار بسته معیشتی تهیه شده و قرار است در کنار چهار هزار بسته مهر تحصیلی و لوازمالتحریر، میان افراد نیازمند و دانشآموزان ایتام توزیع شود.
آزادی ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد از محل موقوفات
حجتالاسلام والمسلمین صفریگرائی گفت: ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد با استفاده از محل موقوفات استان فارس در هفته وقف آزاد خواهند شد که برای این منظور حدود یک میلیارد تومان هزینه اختصاص یافته است.
وی افزود: حمایت درمانی از ۱۰۰ بیمار صعبالعلاج نیز از محل موقوفات استان در طول هفته وقف دنبال میشود.
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس همچنین از برگزاری همایش تجلیل از واقفان، خادمان و خیران استان و فعالان رسانهای حوزه وقف در روز چهارشنبه در حرم مطهر حضرت علیبنحمزه(ع) خبر داد.
وی ادامه داد: جشنهای میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) امشب و فردا شب در ۱۵۰ بقعه متبرکه استان فارس برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین صفریگرائی افزود: در روزهای پایانی هفته وقف نیز برنامه «قرار دوازدهم» با هدف کمک به نیازمندان و با نیت سلامتی و فرج حضرت ولیعصر(عج) اجرا میشود.
منابع موقوفات تابع نیت واقفان است
وی درباره اقدامات اوقاف در حوزه حمایت از خانواده و فرزندآوری نیز اظهار کرد: در بقاع متبرکه استان کلاسهایی با موضوع فرزندآوری برگزار میشود و برای اجرای این برنامهها از استادانی استفاده شده که دورههای آموزشی مرتبط را در قم و مشهد گذراندهاند و دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی هستند.
معاون فرهنگی اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس درباره محدودیتهای اوقاف در اختصاص منابع به موضوع حمایت از خانواده توضیح داد: اوقاف موظف است منابع موقوفات را براساس نیت واقف هزینه کند و نمیتوان اعتبارات یک موقوفه را خارج از نیت تعیینشده برای موضوع دیگری اختصاص داد.
حجتالاسلام والمسلمین صفریگرائی تأکید کرد: اصل در اجرای موقوفات، رعایت نیت واقفان خیراندیش است و اوقاف باید منابع هر موقوفه را در همان مسیری که واقف تعیین کرده، هزینه کند.
نظر شما