اتحاد اسلامی امروز یک «وظیفه تمدنی» است نه صرفاً یک توصیه اخلاقی

آیت الله سید محیالدین طاهری درگفتگو با خبرنگارخبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا در فارس، اشاره به شرایط پیچیده منطقه گفت: امروز اگر از اتحاد اسلامی سخن میگوییم، از یک ضرورت تاکتیکی حرف نمیزنیم؛ این یک وظیفه تمدنی است. جهان اسلام اگر متحد نشود، فرصت تاریخی خود را برای تبدیل شدن به یک قدرت اثرگذار از دست خواهد داد.
آیت الله طاهری با بیان اینکه دشمنان اسلام در سالهای اخیر روشهای خود را تغییر دادهاند، افزود: دیگر دشمن فقط با جنگ سخت وارد نمیشود؛ امروز جنگ نرم، جنگ روایتها و جنگ هویتها در جریان است. دشمن مشترک ما تلاش میکند مسلمانان را از درون دچار تردید، اختلاف و بیاعتمادی کند.
وی تأکید کرد: کشورهای اسلامی ظرفیتهای بینظیری دارند؛ از جمعیت جوان و منابع انرژی گرفته تا موقعیت ژئوپلیتیک و فرهنگ مشترک. اما، این ظرفیتها زمانی قدرت میشود که کنار هم قرار بگیرند: اگر این ظرفیتها پراکنده باشد، هر کشور مسلمان مجبور است بهتنهایی با قدرتهای بزرگ مقابله کند؛ اما اگر متحد باشد، هیچ قدرتی توان تحمیل اراده خود را ندارد.
نقش ایران در این مسیر
آیت الله طاهری با اشاره به جایگاه ایران در تقویت وحدت اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته ثابت کرده که در برابر دشمن مشترک امت اسلامی ایستادگی میکند. ایران نهتنها از ملتهای مظلوم دفاع کرده، بلکه تلاش کرده میان مذاهب و جریانهای مختلف اسلامی پل ارتباطی ایجاد کند.
وی افزود: وحدت اسلامی یعنی کنار گذاشتن اختلافات غیرضروری و تمرکز بر اصول مشترک. ایران این مسیر را با عقلانیت و صبر ادامه میدهد.
مسئولیت علما و رسانهها
دبیر جامعه روحانیت شیراز نقش نخبگان و رسانهها را تعیینکننده دانست و گفت: اگر رسانههای ما روایت وحدت را تقویت نکنند، دشمن روایت اختلاف را برجسته میکند. امروز هر تیتر، هر تحلیل و هر گفتوگو میتواند یا امت اسلامی را به هم نزدیک کند یا از هم دور.
وی تأکید کرد: علما باید پیشقدم باشند. اختلافات علمی و فقهی طبیعی است، اما نباید به اختلافات اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. مردم از علما انتظار دارند که پرچمدار آرامش و انسجام باشند.
آیت الله طاهری در پایان گفت: اتحاد اسلامی از تصمیمهای بزرگ شروع نمیشود؛ از رفتارهای کوچک آغاز میشود. از احترام به هم، از پرهیز از دامنزدن به اختلافات، از توجه به دشمن مشترک. اگر امت اسلامی این مسیر را انتخاب کند، آینده روشنتر از آن چیزی خواهد بود که امروز تصور میکنیم.
..............................
پایان پیام
نظر شما