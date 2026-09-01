به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین رازی جعفر نقوی، از علمای شیعه پاکستان، با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت میان مسلمانان، خواستار همکاری پیروان مذاهب مختلف اسلامی برای تحکیم همبستگی در جهان اسلام شد.
حجتالاسلام رازی جعفر نقوی، حامی ائتلاف جعفریه پاکستان، در سخنانی در مراسمی به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد(ص)، بر ضرورت تقویت وحدت میان مسلمانان و گسترش همبستگی در جامعه اسلامی تأکید کرد.
این مراسم با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و تقویت وحدت میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف برگزار شد.
نقوی در این مراسم با اشاره به سیره و تعالیم پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت که شخصیت، رفتار و آموزههای آن حضرت، منبعی ماندگار برای هدایت مسلمانان در زندگی فردی و اجتماعی است.
وی محبت به پیامبران الهی و اهلبیت پیامبر(ع) را از ارکان مهم ایمان اسلامی دانست و گفت مسلمانان میتوانند با پیروی از سیره پیامبر اکرم(ص) و پایبندی به اصول بنیادین اسلام، به موفقیت و پیشرفت بیشتری دست یابند.
تأکید بر اقدامات عملی برای وحدت مسلمانان
این عالم شیعه پاکستانی همچنین از پیروان مذاهب مختلف اسلامی خواست برای تقویت وحدت در جامعه اسلامی، گامهای عملی بردارند.
وی گفت عمل به آموزهها و شیوه زندگی پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) میتواند علاوه بر اصلاح زندگی فردی مسلمانان، به افزایش هماهنگی، همبستگی و انسجام در جامعه نیز کمک کند.
نقوی تأکید کرد که مسلمانان از همه مذاهب اسلامی باید با همکاری و همدلی، زمینه تقویت وحدت و انسجام امت اسلامی را فراهم کنند.
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