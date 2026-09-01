۱۴۰ روایت از وحدت؛ بازتاب جهانی اندیشه امام شهید در چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر ارزانی، رئیس کارگروه تدوین و تولید محتوای چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی و مدیرکل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با اشاره به گستره فعالیت‌های علمی و رسانه‌ای این دوره از کنفرانس اظهار کرد: چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با موضوع «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای»، بستری گسترده برای بازخوانی و تبیین اندیشه وحدت‌گرایانه امام شهید و طرح دیدگاه‌های علما، اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام فراهم کرد.

وی با بیان اینکه در این دوره مجموعاً ۱۴۰ وبینار و محتوای ویدیویی تخصصی تولید و منتشر شد، افزود: در بخش بین‌الملل، اندیشمندان، علما و شخصیت‌های علمی و فرهنگی از ۲۲ کشور جهان با ارسال فیلم‌ها و ویدیوهای تخصصی خود در این رویداد مشارکت کردند و در بخش داخلی نیز صاحب‌نظران و نخبگان از ۱۵ استان کشور، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را در قالب تولیدات ویدیویی و وبینارهای تخصصی ارائه کردند.

ارزانی با اشاره به تنوع شیوه‌های برگزاری برنامه‌های چهلمین کنفرانس گفت: در کنار برنامه‌های حضوری این رویداد، از جمله مراسم افتتاحیه و اختتامیه، بخش وبینارها نیز با بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی برگزار شد و اندیشمندان و صاحب‌نظران از نقاط مختلف ایران و جهان، دیدگاه‌ها و مباحث تخصصی خود را در قالب فیلم و ویدیو ارائه کردند.

رئیس کارگروه تدوین و تولید محتوای چهلمین کنفرانس ادامه داد: برای نخستین‌بار در تاریخ برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، امکان دسترسی مخاطبان به برنامه‌ها و محتوای کنفرانس از طریق بخش پخش زنده درگاه اینترنتی این رویداد فراهم شد؛ اقدامی که زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر مخاطبان داخلی و خارجی از مباحث و دیدگاه‌های مطرح‌شده را فراهم کرد.

وی افزود: مخاطبان می‌توانستند برنامه‌ها و محتوای پخش‌شده را از طریق بخش پخش زنده چهلمین کنفرانس به نشانی iuc.taqrib.ir/iuc۴۰/fa/live و همچنین از طریق کانال رسمی یوتیوب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به نشانی youtube.com/@taqribit۴۵۸۵/streams دنبال کنند.

بازخوانی اندیشه امام شهید؛ وحدت، راهبردی برای عزت و اقتدار امت اسلامی

ارزانی با اشاره به موضوع محوری چهلمین کنفرانس اظهار کرد: انتخاب موضوع «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید»، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اندیشه‌ای بود که وحدت را نه یک شعار مقطعی، بلکه ضرورتی راهبردی برای عزت، اقتدار و پیشرفت امت اسلامی می‌داند. در اندیشه امام شهید، وحدت اسلامی بر پایه مشترکات امت، احترام به تنوع مذاهب و پرهیز از اختلاف‌افکنی استوار است و می‌تواند ظرفیت‌های عظیم ملت‌های مسلمان را در مسیر دفاع از آرمان‌های مشترک، مقابله با تهدیدها و حرکت به سوی شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی هم‌افزا کند.

مدیرکل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین با اشاره به دیگر فعالیت‌های این دوره گفت: در کنار برگزاری وبینارها و برنامه‌های حضوری، مجموعه‌ای از فعالیت‌های رسانه‌ای و محتوایی نیز دنبال شد و برای نخستین‌بار پوستر رسمی کنفرانس به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی طراحی و منتشر شد تا پیام این رویداد در گستره وسیع‌تری از جهان اسلام انعکاس یابد.

ارزانی در پایان ابراز امیدواری کرد مجموعه ۱۴۰ وبینار و محتوای تخصصی تولیدشده در این دوره، به‌عنوان سرمایه‌ای علمی و رسانه‌ای برای نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام باقی بماند و زمینه گفت‌وگوی عمیق‌تر میان علما و صاحب‌نظران، تقویت گفتمان وحدت اسلامی و حرکت امت اسلامی به سوی همگرایی و تحقق امت واحده را فراهم کند.

گفتنی است آیین افتتاحیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با حضور رئیس‌جمهور، علما، اندیشمندان و میهمانانی از کشورهای مختلف جهان اسلام در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد و آیین اختتامیه این رویداد نیز در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار گردید. در این مراسم، پیام مقام معظم رهبری قرائت شد و پس از اختتامیه، مهمانان بر سر مزار شهید وحدت حضور یافتند و چهلمین دوره کنفرانس با تأکید بر استمرار گفتمان وحدت و همگرایی امت اسلامی به کار خود پایان داد.



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