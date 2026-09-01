به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه فایننشال تایمز در گزارشی هشدار داد که رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از تمرکز جامعه جهانی بر جنگ غزه، روند شهرک‌سازی و الحاق عملی بخش‌هایی از کرانه غربی را شتاب بخشیده و با تغییر واقعیت‌های میدانی، امکان تشکیل یک کشور مستقل و یکپارچه فلسطینی را بیش از پیش از بین می‌برد.

طبق گزارش فایننشال تایمز در این گزارش تاکید می‌کند که کرانه غربی اشغالی در سایه تشدید خشونت شهرک‌نشینان، گسترش شهرک‌سازی و انفعال نیروهای نظامی اسرائیل، در آستانه تحولی خطرناک قرار گرفته است؛ تحولی که می‌تواند ایجاد یک کشور فلسطینی دارای پیوستگی جغرافیایی را دشوارتر کند.

این روزنامه انگلیسی در گزارشی با اشاره به وضعیت روستاهای فلسطینی در کرانه غربی تأکید کرد که ساکنان این مناطق تحت محاصره قرار دارند و کشاورزان فلسطینی از دسترسی به زمین‌های خود محروم شده‌اند. همزمان، حملات روزانه شهرک‌نشینان، خانواده‌های بیشتری را به ترک خانه‌هایشان وادار می‌کند.

افزایش بی‌سابقه حملات شهرک‌نشینان

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۴۰۰ حمله از سوی شهرک‌نشینان اسرائیلی ثبت شده است؛ این در حالی است که شمار حملات در سراسر سال ۲۰۲۵ به ۱۸۳۶ مورد رسید که بالاترین میزان ثبت‌شده از زمان آغاز ثبت این داده‌ها توسط سازمان ملل در دو دهه گذشته بود.

این روزنامه افزود که ارتش اسرائیل، به‌عنوان نیروی اشغالگر و مسئول حفظ نظم عمومی در مناطق تحت اشغال، در بسیاری از موارد هنگام وقوع حملات شهرک‌نشینان منفعل عمل می‌کند یا با تأخیر در محل حاضر می‌شود.

فایننشال تایمز همچنین عملکرد کشورهای غربی را در قبال این وضعیت ناکافی دانست. به نوشته این روزنامه، اگرچه کشورهایی از جمله استرالیا، کانادا، نیوزیلند و برخی کشورهای اروپایی تحریم‌هایی را علیه دو وزیر افراطی کابینه اسرائیل، ایتامار بن‌گویر و بتسالل اسموتریچ، و برخی نهادهای مرتبط با شهرک‌سازی اعمال کرده‌اند، اما این اقدامات برای جلوگیری از تغییر واقعیت‌های میدانی کافی نبوده است.

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پروژه E1؛ طرحی برای قطع پیوستگی کرانه غربی

فایننشال تایمز در ادامه به یکی از مهم‌ترین طرح‌های شهرک‌سازی اسرائیل در منطقه موسوم به E1 اشاره کرد و نوشت که کابینه اسرائیل در ماه جاری میلادی مناقصه‌هایی برای ساخت حدود ۱۲۰۰ واحد مسکونی برای یهودیان در این منطقه ارائه کرده است.

این طرح به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقه E1 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اجرای آن می‌تواند ارتباط بخش‌های شمالی و جنوبی کرانه غربی را مختل کرده و در نتیجه، امکان تشکیل یک کشور فلسطینی یکپارچه و دارای پیوستگی سرزمینی را از بین ببرد.

این پروژه پیش‌تر نیز از سوی دولت‌های مختلف رژیم اسرائیل مطرح شده بود، اما به دلیل حساسیت‌های سیاسی و بین‌المللی متوقف مانده بود. فایننشال تایمز از فعال شدن مجدد این طرح به‌عنوان نشانه‌ای از تلاش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و متحدانش برای تثبیت واقعیت‌های جدید در کرانه غربی پیش از انتخابات ماه اکتبر یاد کرد.

استفاده از جنگ غزه برای تغییر واقعیت‌های کرانه غربی

بر اساس این گزارش، اسرائیل پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با تمرکز افکار عمومی و جامعه جهانی بر جنگ غزه، سیاست جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین و توسعه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه غربی را با سرعت بیشتری دنبال کرده است.

فایننشال تایمز همچنین گزارش داد که از آن زمان تاکنون، بیش از هزار فلسطینی در کرانه غربی به دست نیروهای اسرائیلی کشته شده‌اند و طی ۱۸ ماه گذشته نیز بیش از ۴۱ هزار و ۵۰۰ فلسطینی از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

این روزنامه در پایان هشدار داد که تداوم شهرک‌سازی، خشونت شهرک‌نشینان، کوچ اجباری فلسطینیان و اقدامات دولت اسرائیل برای تغییر ساختار سرزمینی کرانه غربی، در حال ایجاد واقعیت‌هایی است که بازگشت به راه‌حل تشکیل دو کشور و ایجاد یک کشور فلسطینی یکپارچه را روزبه‌روز دشوارتر می‌کند.

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