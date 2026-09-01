به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «کتی هوکول» فرماندار ایالت نیویورک آمریکا پس از آنکه روز جمعه گذشته با حجاب در برابر نمازگزاران یک مسجد وابسته به مرکز فرهنگی اسلامی در شهر نیویورک سخنرانی کرد، موج گستردهای از واکنشها و بحثهای متفاوت را برانگیخت.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، این بازدید تنها ظرف چند ساعت به موضوعی برای جدلهای تند تبدیل شد. گروهی اقدام او را نشانهای از احترام به باورهای دینی دانستند و گروهی دیگر آن را بهرهبرداری سیاسی و اقدامی غیرقابلقبول توصیف کردند.
هوکول در جریان بازدید خود از مرکز فرهنگی اسلامی با پوشش حجاب ظاهر شد. اقدامی که مدیریت این مرکز از آن استقبال و مراتب قدردانی عمیق خود را از حضور فرماندار اعلام کرد.
استقبال مرکز اسلامی از حضور فرماندار نیویورک
این مرکز در بیانیهای که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد، توضیح داد که فرماندار نیویورک در مراسم نماز جمعه در کنار اعضای جامعه محلی حضور یافت، برای نمازگزاران سخنرانی کرد و سپس از کلاسهای آموزشی این مجموعه بازدید کرد تا از نزدیک با خدمات ارائهشده توسط این مؤسسه آشنا شود.
مدیریت مرکز این دیدار را نشانهای ارزشمند از توجه به نقش آن بهعنوان یک شریک اجتماعی دانست. مرکزی که ساکنان نیویورک را از اقشار و گروههای مختلف گرد هم میآورد.
مسئولان همچنین از اختصاص بخشی از وقت فرماندار به حمایت از جامعه و تعهد مستمر او به تضمین احساس امنیت و احترام برای همه ساکنان این ایالت قدردانی کردند.
انتقاد محافظهکاران از حجاب فرماندار نیویورک
با این حال، این اقدام بدون واکنشهای انتقادی باقی نماند و برخی محافل محافظهکار بهشدت به آن تاختند.
«اریک دوگرتی» روزنامهنگار آمریکایی، این صحنه را ترسناک توصیف کرد و با یادآوری حملات ۱۱ سپتامبر، فرماندار نیویورک را متهم کرد که از آنچه او ایدئولوژی که شهروندان نیویورک را به وحشت انداخت نامید، استقبال کرده است.
برخی دیگر از منتقدان نیز پوشیدن حجاب توسط هوکول را نشانهای از آنچه اسلامیشدن رسمی نامیدند، توصیف کردند و هشدار دادند که این موضوع میتواند به یکی از چالشهای مهم نسل کنونی تبدیل شود.
اتهام سیاسیکاری به هوکول
در همین حال، گروهی از منتقدان از زاویهای سیاسی به این موضوع پرداختند و فرماندار نیویورک را متهم کردند که برای کسب حمایت و محبوبیت، اصول و حتی نوع پوشش خود را تغییر میدهد.
آنان به این نکته اشاره کردند که او هنگام بازدید از کلیساها یا کنیسههای یهودی سر خود را نمیپوشاند.
این گروه معتقدند تبدیل کردن حجاب به ابزاری سیاسی، فراتر از یک اقدام ساده برای احترام گذاشتن به آداب مذهبی است.
آنان همچنین به این موضوع اشاره کردند که هوکول پیشتر نیز در مراسم خاکسپاری «دیدارول اسلام» افسر پلیس مسلمان در سال ۲۰۲۵ میلادی، حجاب بر سر گذاشته بود و خواستار آن شدند که او از قواعد پوششی یکسانی برای نمایندگی همه ساکنان نیویورک پیروی کند و برای دین خاصی امتیاز ویژه قائل نشود.
دفاع از فرماندار و رد اتهام اسلامهراسی
در مقابل، گروه دیگری بهشدت از اقدام فرماندار نیویورک دفاع کردند و موج حملات و انتقادها علیه او را نمونهای از اسلامهراسی و نفرتپراکنی دانستند.
مدافعان این اقدام با اشاره به نمونههای مشابه، تأکید کردند که پوشاندن سر در اماکن مذهبی، در بسیاری از نقاط جهان بخشی از آداب احترام به شمار میرود.
آنان یادآوری کردند که «لورا بوش» بانوی اول پیشین آمریکا در جریان سفرهای خود به خاورمیانه، حجاب بر سر گذاشته بود و «ایوانکا ترامپ» نیز هنگام بازدید از مسجد بزرگ «شیخ زاید» با پوشش سر ظاهر شده بود.
آیا حجاب در اماکن مذهبی یک رسم احترام است؟
مدافعان هوکول همچنین منتقدان را به برخورد دوگانه متهم کردند و گفتند که زنان سیاستمدار، بانوان اول و ملکهها طی دهههای گذشته، هنگام دیدار با پاپ یا بازدید از کلیساها، مساجد و دیگر اماکن مذهبی، سر خود را به نشانه احترام پوشاندهاند.
به باور آنان، جای شگفتی است که پوشاندن سر، تنها زمانی به موضوعی جنجالی و بحرانی تبدیل میشود که با مسلمانان و مساجد ارتباط پیدا میکند و ناگهان نگرانیهایی درباره آزادی زنان مطرح میشود.
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