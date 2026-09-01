برگزاری نشست تخصصی «پروسه صلح کُردی؛ از مرحله تصمیم تا آزادسازی و تثبیت» + پوستر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «پروسه صلح کُردی؛ از مرحله تصمیم تا آزادسازی و تثبیت» از همت اندیشکده زاویه و با همکاری مؤسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن و خبرگزاری ابنا، برگزار می‌شود.

این نشست که در قالب سلسله‌نشست‌های پروژه صلح ترکیه برگزار می‌شود به بررسی روند موسوم به «پروسه صلح کُردی» و تحولات آن از مرحله «تصمیم» تا «آزادسازی و تثبیت» خواهد پرداخت.

در این نشست، سهیل فرهمند، پژوهشگر مسائل ترکیه و مسائل کُردی، و محمدعلی اردوغان از سرت ترکیه، کارشناس مسائل ترکیه و مسائل کُردی، به‌عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

همچنین دکتر حسن صادقیان، کارشناس ارشد مسائل ترکیه و استاد دانشگاه تهران، و دکتر محمد عاکف کوچ، کارشناس مسائل غرب آسیا، دیگر سخنرانان این نشست هستند.

این نشست روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۱ به وقت تهران و ۲۰:۳۰ به وقت آنکارا برگزار می‌شود.

نشست «بررسی پروسه صلح کردی؛ از مرحله تصمیم تا آزادسازی و تثبیت» به‌صورت مجازی و در بستر Google Meet برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر در این نشست شرکت کنند:

meet.google.com/zhi-wwtx-eyf

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