روایت زندگی این روزهای مردم جنوب لبنان در سایه جنگ سخت و نرم + تصاویر ارسالی از لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «فاطمه فرحات»، دختر فرمانده شهید حزبالله ابراهیم فرحات و بانوی فعال مجازی و فرهنگی لبنانی، مجری شبکه الولایه در برنامه «بل احیاء» با محوریت مصاحبه با خانوادههای شهدا و مبلغ فرهنگی در هیئتها و حسینیهها در حوزه لبنان است.
این بانوی فعال فرهنگی از منطقه عربصالیم جنوب لبنان و از خانوادهای است که از ابتدای تاسیس حزبالله تاکنون ۲۰ شهید در مسیر مقاومت تقدیم کردهاند. او هماکنون در لبنان مستقر است و در خصوص آخرین تحولات لبنان با ابنا به گفتوگو پرداخته است:
ابنا: در حال حاضر در لبنان مستقر هستید، لطفا در خصوص شرایط زندگی مردم بهویژه در جنوب لبنان توضیح دهید.
اوضاع جنوب لبنان در حال حاضر عادی نیست. بسیاری از محلهها به دلیل تخریب خانهها یا اشغالگری دشمن، غیرقابل سکونت هستند. دشمن خط مرزی را تعیین کرده و اگر کسی از آن عبور کند، هدف قرار میگیرد.
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بسیاری از شیعیان همچنان در شرایط آوارگی به سر میبرند و در مدارس اسکان یافتهاند. برخی نیز به منازل خود بازگشتهاند، اما همچنان در حالت آمادهباش قرار دارند و یک چمدان حاوی وسایل ضروری خود آماده کردهاند تا در صورت آغاز حملات دشمن، بلافاصله خانه را ترک کنند.
بخشی از مردم نیز به مناطق مسیحینشین که از امنیت بیشتری برخوردار است، رفتهاند و وسایل ضروری زندگی خود را برای شرایط اضطراری به این مناطق منتقل کردهاند.
ما در منطقه عربصالیم زندگی میکنیم و حدود یک ساعت با مرز لبنان و فلسطین اشغالی فاصله داریم. از آنجا که لبنان کشور کوچکی است، صدای حملات دشمن را میشنویم. هر زمان که دشمن محله ما را هدف قرار داده، تعدادی از مردم منطقه را ترک کردهاند، اما پس از برقراری آرامش نسبی، دوباره به خانههای خود بازگشتهاند.
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همیشه نام محله عربصالیم را در میان اخبار جنگ میشنویم. محله ما بارها هدف اصابت موشک قرار گرفته است. گاهی خانوادهای در بیروت به شهادت میرسد و پس از جستوجو متوجه میشویم یکی از اعضای این خانواده اهل محله ما بوده است. به این ترتیب، ما همیشه سهمی از شهادت داریم که البته این مسئله برای ما باعث افتخار است.
صدای پهپادها بهصورت ۲۴ساعته در آسمان شنیده میشود. برخی از پهپادها صدادار و برخی بیصدا هستند و برای رصد و شناسایی محلهها به کار میروند. حضور این پهپادها از یک سو جنگ روانی ایجاد میکند و از صبح تا شب برای مردم استرسزا است و از سوی دیگر، برای شناسایی و رصد مناطق مورد استفاده قرار میگیرد. این، بخشی از شرایط زندگی مردم در لبنان است.
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ابنا: از بعد از شهادت سید مقاومت تاکنون، شرایط زندگی شیعیان حامی حزبالله چگونه است؟
مردم حامی حزبالله زندگی عادی ندارند و بسیاری از آنها بهصورت مخفیانه زندگی میکنند و بهراحتی نمیتوانند به خانههای خود رفتوآمد داشته باشند. متأسفانه دشمن در جنگ رسانهای خود تا حدودی موفق شده و همین مسئله باعث ترس مردم عادی شده است؛ بهگونهای که برخی حاضر نیستند به افراد وابسته به حزبالله خانه اجاره دهند یا حتی آنها را از خانههای خود بیرون میکنند.
حتی در مواردی، برخی از اعضای خانواده و اقوام به آنها میگویند به خانههایشان نیایند، چراکه حضور این افراد را تهدیدی برای خود تلقی میکنند.
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بعضی از مردم که در جریان جنگ خانهشان تخریب شده بود، موفق به تعمیر منازلشان شدند. برخی دیگر خانههای آماده خریدند و شغلی برای خود راه انداختند و زندگی میکنند، اما ما همیشه در حالت آمادهباش هستیم.
ابنا: در حال حاضر وضعیت اشغالگری دشمن در جنوب لبنان و بویژه منطقه علی الطاهر چگونه است؟
دشمن صهیونیستی بسیار به مناطق جنوبی نزدیک شده است و محله ما که حدود یک ساعت با مرز فاصله دارد نیز امن نیست. خانههای زیادی در این مناطق تخریب میشوند. بیشتر محلههای نزدیک مرز به اشغال دشمن درآمده و نیروهای صهیونیستی در آنها رفتوآمد دارند. برخی مناطقی را که هنوز اشغال نکردهاند، بهشدت بمباران میکنند تا از سکنه خالی شوند و بتوانند بهراحتی آنها را اشغال کنند.
منطقه «علیالطاهر» هر شب هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار میگیرد و گاهی اوقات این منطقه را با بمبهای فسفری هدف قرار میدهند. حملات پیدرپی و مسلسلوار، با خمپاره و موشک، این منطقه را هدف قرار میدهد. هر شب پهپادها بر فراز این منطقه به پرواز درمیآیند و پهپادهای صدادار و بیصدا، منطقه را رصد میکنند. اگر شبی حملهای صورت نگیرد، حتماً در طول روز یک یا دو بار این منطقه هدف قرار میگیرد. از زمانی که من به این منطقه آمدهام، علیالطاهر همواره در معرض حملات صهیونیستها قرار داشته است.
ابنا: مردم لبنان اعم از شیعه و غیرشیعه نسبت به سازش با رژیم صهیونیستی چه نظری دارند؟
شیعیان در لبنان را میتوان از نظر گرایش سیاسی به دو بخش عمده، یعنی طرفداران حزبالله و جنبش امل، تقسیم کرد. حامیان مقاومت بسیار مقید هستند، به مقاومت ایمان دارند و با آتشبس مخالفاند. آنها معتقدند باید تا آخرین قطره خون در برابر دشمن صهیونیستی مبارزه کرد تا اسرائیل از لبنان خارج شود. در مقابل، برخی دیگر از شیعیان از اعتقاد و پایبندی کمتری برخوردارند و بهدلیل حب دنیا دچار تزلزل شدهاند.
متأسفانه تحت تأثیر رسانههای حامی دشمن، برخی از آنها سخنان عجیب و غیرمنطقی مطرح میکنند؛ برای مثال میگویند این شما هستید که با تحریک اسرائیل، زمینه حملات این رژیم را فراهم میکنید.
برخی حتی اساساً با اسرائیل مشکلی ندارند. حتی شماری از آنان از حزبالله نفرت دارند و خواستار از بین رفتن این جنبش هستند. گروهی دیگر نیز معتقدند حزبالله باید بجنگد و اسرائیل را نابود کند، اما خودشان حاضر نیستند در این مسیر اقدامی انجام دهند.
ابنا: از نگاه برخی حزبالله حملات خود را علیه دشمن صهیونیستی کاهش داده به نظر شما حزبالله چرا این راهبرد را پیگیری میکند؟
در شرایط کنونی، آتشبس ظاهراً برقرار است و حزبالله برای اتمام حجت با همگان، خود را به آن پایبند میداند و به تعهدات خود عمل کرده است. این در حالی است که اسرائیل به آتشبس پایبند نیست و از شرایط موجود سوءاستفاده میکند.
احتمالاً حزبالله در این مدت در حال آمادهسازی و تجدید قواست. این رفتار توأم با طمأنینه و حکمت حزبالله، برای همگان اتمام حجت است.
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ابنا: به تازگی خبری از شهادت یک تازه عروس در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه شما منتشر شد، لطفا در خصوص این حادثه توضیح دهید.
روز پنجشنبه در محله حضور نداشتم، اما به گفته ساکنان، پهپاد دشمن در ارتفاع بسیار پایینی پرواز میکرد و صدای آن مردم را بهشدت آزار میداد. همه منتظر وقوع یک حمله موشکی بودند.
حدود ساعت ۲:۳۰ تا ۳ بعدازظهر، یک موشک در نزدیکی خانه این تازهعروس به محله ما اصابت کرد که به گفته بستگانش، او را بهشدت ترساند. چند دقیقه بعد، موشک دوم مستقیماً به خانه این تازهعروس اصابت کرد.
سخنگوی رژیم صهیونیستی مدعی شده است که این خانه محل نگهداری سلاح بوده، اما همسر این زن بهشدت این ادعا را رد کرده است.
ما در پاسخ به این جنایت و در واکنش به این مبارزهطلبی رژیم صهیونیستی میگوییم: «ما خانههای خود را میسازیم و همه آنها را انبار مهمات میکنیم.»
تنها دو روز از آغاز زندگی مشترک این تازهعروس گذشته بود.
ابنا: فضای سازش و جنگ امروز در لبنان مطرح شده و با وجود سازش دولت لبنان با اسرائیل حملات وحشیانه این رژیم علیه لبنان روز به روز در حال افزایش است، مردم لبنان چه نظری نسبت به این فضا دارند؟
شاید نتوان بهطور دقیق مشخص کرد چه درصدی از مردم موافق مقاومت و چه تعداد موافق سازش هستند. برخی از شیعیان و حتی غیرشیعیان، از جمله مسیحیان، اهلسنت و دروزیها، از حزبالله و مقاومت حمایت میکنند؛ اما برخی دیگر تحت تأثیر رسانهها و تبلیغات، دچار تردید و تزلزل شدهاند.
بسیاری از مسیحیان نیز از حزبالله حمایت میکنند و خواهان ادامه مقاومت هستند. باید زمان بگذرد تا مشخص شود که تنها راه مقابله با اسرائیل، مقاومت است.
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