پارادوکس زندگی مسلمانان در انگلستان؛ تعلق اجتماعی بالا، تنهایی بیشتر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نظرسنجی دولتی از ۱۷۵ هزار نفر نشان داده است که دو سوم مسلمانان در انگلستان احساس تعلق و وابستگی قدرتمندی به محله محل زندگی خود دارند، رقمی که از میانگین کل این کشور بالاتر است. با این حال، مسلمانان انگلستان در مقایسه با سایر مردم این کشور، بیشتر احتمال دارد که گزارش کنند احساس تنهایی می‌کنند.

براساس گزارش رسانه آنلاین ««هایفن» بریتانیا، این سومین بار است که نظرسنجی سالانه زندگی اجتماعی، که توسط وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش و وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی انجام می‌شود، مسلمانان انگلستان را به‌عنوان تنهاترین گروه مذهبی معرفی می‌کند. هدف این نظرسنجی بررسی میزان مشارکت مدنی و اجتماعی مردم است. این در حالی است که دولت در سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ میلادی، مبلغ ۴.۵ میلیون پوند برای کاهش مشکل تنهایی در سراسر انگلستان اختصاص داده است.

این نظرسنجی هر سال از افراد بالای ۱۶ سال درباره شاخص‌هایی مانند میزان مشارکت آنها در فعالیت‌های داوطلبانه، گفت‌وگو با همسایگان و میزان رضایتشان از فضاهای سبز محله محل زندگی‌شان پرس‌وجو می‌کند. این طرح از سال ۲۰۱۶ میلادی اجرا شده است.

دکتر «لئون موسوی» جامعه‌شناس حوزه نژاد و دین در دانشگاه لیورپول در گفت‌وگو با یک نشریه تخصصی گفت که این یافته‌ها برخلاف نتایج پژوهش‌های اخیر است. پژوهش‌هایی که نشان داده‌اند دو نفر از هر پنج بریتانیایی معتقدند مسلمانان قادر به ادغام در جامعه بریتانیا نیستند.

او گفت: یک کلیشه وجود دارد که مسلمانان بریتانیا، ادغام نشده‌اند، آنها افراد بیرون از جامعه یا به تعبیر برخی، یک ستون پنجم هستند. اما تحقیقات نشان می‌دهد که مسلمانان احساس قدرتمندی نسبت به مشارکت مدنی و توجه به جامعه دارند.

موسوی به واژه عربی امت اشاره کرد که اغلب برای اشاره به جامعه جهانی مسلمانان به کار می‌رود و به گفته او، این واژه به‌خوبی این احساس را بیان می‌کند.

او گفت: وقتی درباره امت صحبت می‌کنیم، بسیاری از مردم فقط آن را به معنای ملت مسلمان درک نمی‌کنند بلکه این واژه باعث می‌شود به دیگران نیز فکر کنیم.»

این نظرسنجی که بین اکتبر ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ انجام شده، نشان داد که افراد پاکستانی و بنگلادشی‌تبار بیشتر احتمال دارد احساس تعلق قدرتمندی به محله محل زندگی خود داشته باشند.

موسوی گفت: در بخش‌هایی از مناطق مرکزی و شمالی انگلستان، محله‌ها و مناطق قومی‌ داریم که در آنها مردم در جوامع و محله‌هایی زندگی می‌کنند که فرهنگ و میراث مشترکی دارند.

با این حال، هنگامی که از شرکت‌کنندگان پرسیده شد هر چند وقت یک‌بار احساس تنهایی، دورافتادگی از دیگران یا فقدان همدم و همراهی می‌کنند، ۸ درصد از بزرگسالان مسلمان گفتند که اغلب یا همیشه احساس تنهایی دارند.

تنهایی همچنان یک مسئله مهم بهداشت عمومی است

تنهایی همچنان یکی از مسائل مهم در حوزه سلامت عمومی محسوب می‌شود. بر اساس پژوهشی از سوی کارزار پایان دادن به تنهایی در سال ۲۰۲۲ میلادی نزدیک به ۲۶ میلیون بزرگسال در بریتانیا گزارش کردند که احساس تنهایی می‌کنند و ۷.۱ درصد نیز با تنهایی مزمن مواجه بودند.

تنهایی با سطوح بالاتر ناراحتی‌های روانی و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی مرتبط دانسته شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد افرادی که گزارش می‌کنند احساس تنهایی دارند، به‌طور متوسط سالانه حدود ۸۵۰ پوند هزینه بیشتر برای خدمات سلامت ملی بریتانیا ایجاد می‌کنند.

موسوی گفت: مهم است در نظر داشته باشیم که ممکن است گروه‌های خاصی از مسلمانان با مشکل تنهایی دست‌وپنجه نرم کنند.

او افزود: مسلمانان تازه‌مسلمان‌شده نمونه بسیار خوبی هستند، زیرا آنها اغلب گزارش می‌کنند که در ابتدای گرویدن به اسلام، هیجان و شور و شوق زیادی را تجربه می‌کنند، اما پس از آن احساس می‌کنند رها شده‌اند.

تلاش برای حمایت از زنان مسلمان منزوی

«عایشه آچاریا» گروهی به نام «خواهران برای اسلام» را برای حمایت از زنان مسلمان در شهر «لستر» که با انزوا و دورافتادگی اجتماعی مواجه هستند، راه‌اندازی کرده است.

اگرچه لستر یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های مسلمان در بریتانیا را دارد، آچاریا می‌گوید رویدادهای اجتماعی در این شهر که ملاحظات مذهبی و ارزش‌های فرهنگی را در نظر نمی‌گیرند، باعث شده‌اند زنان مسلمان لستر حتی بیشتر احساس انزوا کنند.

او به‌طور منظم رویدادهای اجتماعی مختلفی برگزار می‌کند از جمله باشگاه‌های دویدن، سفر به مناطق ساحلی و یک برنامه اقامتی و استراحتی که قرار است در ولز برگزار شود.

افزایش نفرت علیه مسلمانان

افزایش نفرت علیه مسلمانان بریتانیا نیز ممکن است یکی از دلایل نرخ بالاتر تنهایی در میان بزرگسالان مسلمان باشد.

بنیاد مسلمانان بریتانیا، که حوادث اسلام‌هراسانه را رصد می‌کند، در نخستین سال فعالیت خود ۷۰ حمله به مساجد را ثبت کرده است.

موسوی گفت: وقتی می‌گوییم مسلمانان تنها هستند، این حرف نوعی احساس ناامیدی ایجاد می‌کند. گویی تنهایی انتخاب خود ما بوده یا نتیجه بی‌عملی خودمان است.

او افزود: تنهایی همچنین به مسئله طردشدن، به حاشیه رانده شدن و این احساس مربوط می‌شود که ما به خاطر آنچه هستیم پذیرفته یا در جامعه مشارکت داده نمی‌شویم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸