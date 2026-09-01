استعفای یک مقام ارشد دیگر در دولت ترامپ؛ وزیر ارتش آمریکا کنار کشید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دان دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، روز سهشنبه استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد. این استعفا پس از ماهها تنش و اختلاف میان او و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و در پی اعتراض دریسکول به برکناری شماری از فرماندهان ارشد نظامی صورت گرفته است.
دریسکول که از چهرههای نزدیک به جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، محسوب میشود، تازهترین مقام ارشد وزارت دفاع این کشور است که در دوره مدیریت هگست از سمت خود کنار میرود یا ناچار به ترک پنتاگون میشود.
این تحول در شرایطی رخ داده است که آمریکا همچنان درگیر جنگ با ایران است و هزاران نیروی نظامی این کشور در نقاط مختلف خاورمیانه مستقر هستند؛ موضوعی که هرگونه بیثباتی و اختلاف در سطوح عالی ساختار دفاعی واشنگتن را با حساسیت بیشتری همراه کرده است.
اختلاف بر سر ساختار و آمادگی ارتش
یک منبع آگاه به رویترز گفت دریسکول در تلاش برای مدرنسازی ارتش آمریکا بود و نگرانیهای خود را درباره تغییر ساختار نیروهای نظامی، سطح آمادگی ارتش و موانعی که هگست بر سر این روند ایجاد کرده بود، با دولت در میان گذاشته است.
به گفته این منبع، یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان دو مقام، برکناری ژنرالهای ارشد و مسئول در ساختار نظامی آمریکا بوده است؛ اقدامی که دریسکول نسبت به آن اعتراض داشت.
در همین حال، آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای از عملکرد دریسکول دفاع کرد و گفت او در پیشبرد برنامههای دونالد ترامپ برای «قدرتمند ساختن دوباره آمریکا» در وزارت ارتش، نقش مؤثری داشته است.
احتمال استعفای مقام ارشد دیگری در وزارت ارتش
همزمان، یک منبع آگاه اعلام کرد که انتظار میرود دیو فیتزجرالد، معاون کارگزار وزارت ارتش آمریکا که بر حوزه نوآوری در ارتش تمرکز داشت، نیز استعفای خود را ارائه کند.
استعفای احتمالی فیتزجرالد میتواند نشانه دیگری از تشدید اختلافات و تغییرات در لایههای ارشد وزارت دفاع آمریکا باشد.
دریسکول؛ منتقد صنایع دفاعی
دریسکول پیشتر نیز مواضع انتقادی تندی علیه صنایع دفاعی آمریکا اتخاذ کرده بود. او سال گذشته با انتقاد از شرکتهای بزرگ دفاعی گفته بود که بخش صنایع دفاعی آمریکا و بهویژه پیمانکاران اصلی، مردم آمریکا، وزارت جنگ و ارتش این کشور را فریب دادهاند.
یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفت که هگست، دریسکول را تهدیدی در ساختار بوروکراتیک وزارت دفاع میدانست و مدتها به دنبال کنار گذاشتن او بود؛ با این حال، ارتباط نزدیک دریسکول با جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، انجام این اقدام را برای هگست دشوار کرده بود.
استعفای وزیر ارتش آمریکا در شرایطی که این کشور درگیر یک جنگ منطقهای و با چالشهای جدی در زمینه مدیریت نیروهای نظامی خود مواجه است، میتواند به نشانهای تازه از تشدید اختلافات در ساختار تصمیمگیری دفاعی دولت ترامپ تبدیل شود.
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