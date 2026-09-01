بازگشایی سفارت دانمارک در سوریه پس از ۱۴ سال

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ لارس لوکه راسموسن وزیر امور خارجه دانمارک در حضور اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه، سفارت کشورش در دمشق را پس از ۱۴ سال بازگشایی کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، الشیبانی پس از این اقدام گفت که دانمارک فصل جدیدی در روابط با سوریه را می‌نگارد و این روابط همه کشورهای اروپایی را به سمت سرمایه گذاری و غنیمت شمردن فرصت کنونی در سوریه سوق می‌دهد.

از طرفی دیگر وزیر خارجه دانمارک گفت که این کشور مکان و پناهگاهی امن برای سوری‌ها طی سال‌های سخت بوده و آنها زبان دانمارک را آموختند و در بنا نهادن اقتصاد دانمارک شرکت کردند.

راسموسن گفت که از زمان سقوط حکومت سابق، حدود هزار شهروند سوری به صورت داوطلبانه به سوریه بازگشتند.

وی ابراز امیدواری کرد که تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور وجود داشته باشد.



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