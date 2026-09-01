به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی خطاب به حجت الاسلام و المسلمین «حسین رفیعی» نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، درگذشت پدر وی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین رفیعی (دام عزه)

نماینده محترم مردم شریف استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

سلام علیکم

ضمن عرض تسلیت درگذشت والد ماجد پیر غلام اهلبیت علیهم السلام به جنابعالی و خاندان مصاب از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقید سعید رحمت و مغفرت و حشر با موالیانش و برای شما و همه بازماندگان و وابستگان صبرجمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی ۹ شهریور۱۴۰۵

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