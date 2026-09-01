به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان شهر «هیوستون» مرکز ایالت «تگزاس» آمریکا می‌گویند از سیاستمداران جمهوری‌خواهی احساس خیانت می‌کنند که زمانی برای جلب آرای آنان تلاش می‌کردند، اما اکنون به ادبیاتی روی آورده‌اند که اسلام را تهدیدی علیه تگزاس معرفی می‌کند.

براساس گزارش رسانه آمریکایی «مسلمان نت‌ورک تی‌وی»، این تغییر رویکرد در شهرستان «فورت‌بند» محل استقرار یکی از بزرگ‌ترین جوامع مسلمان ایالت تگزاس، به‌وضوح دیده می‌شود. «تروی نِلس» نماینده جمهوری‌خواه در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۰ میلادی، ائتلافی با عنوان «مسلمانان آمریکایی برای نِلس» تشکیل داده بود، اما امسال در حمایت از طرح قانون منع شریعت به جمع حامیان آن پیوست. این در حالی است که شریعت، یک چارچوب دینی و اخلاقی است و بخشی از قوانین ایالات متحده آمریکا محسوب نمی‌شود.

مساجد و کسب‌وکارهای حلال؛ هدف ادعاهای تسلط اسلامی

ساکنان منطقه می‌گویند که جمهوری‌خواهان از بحث درباره سیاست‌های مشخص فراتر رفته‌اند و زندگی عادی مسلمانان ــ از مساجد و کسب‌وکارهای حلال گرفته تا پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی ــ را به‌عنوان نشانه‌ای از آنچه تسلط اسلامی می‌نامند، هدف قرار می‌دهند.

«گرگ ابوت» فرماندار ایالت تگزاس، خواستار ممنوعیت کامل شریعت شده است. همچنین ده‌ها قانونگذار جمهوری‌خواه ایالتی به مجمع شریعت‌زدایی پیوسته‌اند.

مقام‌های جمهوری‌خواه تگزاس همچنین پروژه پیشنهادی مرکز اسلامی «ایست پلینو» با نام «شهر ایپیک» و امکانات اختصاص‌یافته به نماز مسلمانان در فرودگاه‌ها را هدف انتقاد و بررسی قرار داده‌اند.

ادبیات ضدشریعت در کانون کنوانسیون جمهوری‌خواهان

در کنوانسیون ایالتی حزب جمهوری‌خواه که در شهر هیوستون برگزار شد، ادبیات ضدشریعت به یکی از محورهای برجسته تبدیل شد. بر اساس گزارش‌ها حتی به برخی نمایندگان مسلمان جمهوری‌خواه ایالت تگزاس گفته شد که جایی در این حزب ندارند.

«فیضان عتیق» از ساکنان شهرستان فورت‌بند، گفت: قطعاً احساس می‌کنیم رها شده‌ایم.

«سمیحه رضوی» از شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی نیز گفت که این رویکرد خصمانه برای مسلمانانی که در ایالت تگزاس متولد شده و در همین ایالت رشد کرده‌اند، دردناک‌تر است.

افزایش حوادث ضد مسلمانان همزمان با تغییر فضای سیاسی

این کارزار سیاسی همزمان با افزایش حوادث ضد مسلمانان در ایالت تگزاس از جمله تهدیدهایی علیه برخی مراکز و مؤسسات اسلامی در هیوستون، ادامه یافته است.

در حادثه‌ای دیگر در شهر «کانرو» به چند زن مسلمان گفته شد که آمریکا، کشوری مسیحی است.

مسلمانان منطقه می‌گویند چنین اتفاقاتی در کنار ادبیات سیاسی ضدشریعت، این احساس را تقویت کرده که جامعه مسلمان دیگر مانند گذشته بخشی پذیرفته‌شده از جامعه تگزاس تلقی نمی‌شود.

چرا شریعت به موضوعی سیاسی تبدیل شده است؟

«وینی مینچیلو» استراتژیست جمهوری‌خواه، گفت که تمرکز بر موضوع شریعت می‌تواند از نظر سیاسی مؤثر باشد، حتی اگر هیچ شواهدی وجود نداشته باشد که شریعت در حال ورود به قوانین ایالتی است.

کارشناسان می‌گویند طرح این موضوع می‌تواند با ایجاد ترس نسبت به یک اقلیت مذهبی، رأی‌دهندگان را بسیج کند و همزمان توجه افکار عمومی را از مسائل اقتصادی منحرف سازد.

بر اساس برآورد مرکز پژوهشی پیو، مسلمانان حدود ۲ درصد از جمعیت ایالت تگزاس آمریکا را تشکیل می‌دهند.

احساس طردشدن در ایالتی که خانه آنهاست

برای بسیاری از مسلمانان منطقه، این تغییر رویکرد دیگر صرفاً یک اختلاف‌نظر درباره سیاست‌ها نیست. بلکه نوعی رد شدن جایگاه آنان در ایالتی است که آن را خانه خود می‌دانند.

مسلمانان ایالت تگزاس آمریکا که زمانی از سوی سیاستمداران جمهوری‌خواه برای مشارکت سیاسی و رأی دادن مورد استقبال قرار می‌گرفتند، اکنون می‌گویند همان جریان سیاسی آنان و سبک زندگی جامعه‌شان را به‌عنوان یک تهدید معرفی می‌کند.

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