به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین از بازداشت هفت شهروند این کشور طی دو هفته گذشته خبر داد و اعلام کرد که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی، زندانیان در زندان «الحوض الجاف» در اعتراض به نقض حقوق و بدرفتاری با زندانیان، دست به اعتراض زده‌اند.

بازداشت‌های سیاسی اخیر به‌دنبال احضار شهروندان برای بازجویی‌های امنیتی صورت گرفته و هفت نفر به نام‌های سید هادی محمود، سید ابراهیم عقیل، حسن مهدی، یوسف ابراهیم، عبدالهادی ابراهیم، یوسف حبیب فتّیل و سید ضیاء حسن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

اعتراض زندانیان به نقض حقوق و محدودیت‌های مذهبی

الوفاق همچنین اعلام کرد که در زندان الحوض الجاف، به‌ویژه در ساختمان محل نگهداری زندانیان کم‌سن‌وسال، اعتراض‌هایی در جریان است. بر اساس این گزارش، زندانیان در بیانیه‌هایی که از داخل زندان منتشر کرده‌اند، نسبت به مجموعه‌ای از موارد اعتراض کرده‌اند.

توقف «اهانت پلیس به مقدسات و نمادهای دینی»، پایان سیاست‌های «سهل‌انگاری پزشکی» و تأمین نیازهای مذهبی زندانیان از جمله قرآن، کتاب‌های ادعیه و مهر نماز، از جمله مطالبات مطرح‌شده از سوی زندانیان عنوان شده است.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که نحوه رفتار حکومت بحرین با زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی و مذهبی، همواره یکی از محورهای انتقاد نهادهای حقوق بشری و مخالفان حکومت آل‌خلیفه بوده است.

تشدید فشارها بر شیعیان

جمعیت الوفاق عنوان کرده است که بحرین از فوریه گذشته وارد مرحله‌ای «امنیتی و بحرانی» شده و دستگاه‌های امنیتی در این مدت بر روند بازداشت شهروندان و طرح اتهام علیه آنان افزوده‌اند.

الوفاق همچنین این روند را بخشی از «جنگی آشکار علیه شیعیان»، توصیف کرده و افزوده است که این اقدامات، بازداشت شماری از علمای برجسته، استادان حوزه علمیه و نمایندگان مراجع دینی را نیز دربر گرفته است.

تداوم این بازداشت‌ها و محدودیت‌ها، در حالی که حکومت بحرین خود را مدافع ثبات و حقوق شهروندی معرفی می‌کند، پرسش‌هایی جدی درباره میزان پایبندی ساختار امنیتی این کشور به حقوق زندانیان، آزادی‌های مذهبی و حقوق اقلیت شیعه مطرح کرده است.

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