به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موج حملات موشکی ایران در بامداد دوشنبه، نقش جغرافیای اردن در درگیریهای منطقهای را بار دیگر در کانون توجه قرار داد. بر اساس این گزارش، پدافند هوایی اردن تعدادی از موشکهای بالستیک شلیکشده از سوی سپاه پاسداران را رهگیری کرد.
«قاصد محمود» کارشناس راهبردی و نظامی و ژنرال بازنشسته اردنی، با اشاره به سطح بالای هشدار امنیتی در منطقه، گفت احتمال بازگشت جنگ همچنان جدی است و در شرایط کنونی، گزینههای نظامی بر تلاشها برای دستیابی به صلح و مذاکره سایه انداختهاند.
محمود تأکید کرد که رویکرد سیاسی همچنان اولویت اردن است، اما تحولات اخیر نشان میدهد این کشور هدف قرار گرفته و بنابراین راهبرد امان باید بر «آمادگی برای درگیری» نیز استوار باشد.
وی معتقد است تنش در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا ایران بر این باور است که همچنان از برخی ابزارهای قدرت و مقابله برخوردار است و از سوی دیگر، آمریکاییها نیز معتقدند اهداف مورد نظرشان هنوز به طور کامل محقق نشده است. به گفته او، تداوم پیامها و تهدیدهای متقابل، منطقه را به قربانی اصلی این وضعیت تبدیل کرده و اردن باید با احتیاط تحولات را دنبال کند.
در همین حال، «محمد الحدید» فعال سیاسی اردنی، نسبت به پیامدهای همکاری نظامی و دفاعی امان با آمریکا هشدار داده و معتقد است این روابط در سایه تحولات اخیر از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته و به باری برای دولت اردن تبدیل شده است.
او میگوید برخی کشورهای عربی بهصورت محرمانه یا آشکار در حال توافق با ایران هستند، در حالی که همکاری دفاعی اردن با آمریکا نتوانسته تضمینی مطمئن برای دور نگه داشتن این کشور از پیامدهای بحران منطقهای، بهویژه در برابر طرحها و جاهطلبیهای جریان راستگرای اسرائیل، فراهم کند.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که اردن در شرایط بحران منطقهای نمیتواند بدون در نظر گرفتن ائتلافها، منافع و شراکتهای امنیتی مسیر مستقلی را انتخاب کند.
به گفته «جواد العنانی»، سیاستمدار و کارشناس اردنی، امان در حال مدیریت توازنهای بسیار حساسی میان دو پروژه منطقهای ایران و اسرائیل است که هر دو برای اردن چالشبرانگیز تلقی میشوند.
در همین چارچوب، حملات موشکی اخیر نشان داد فشار بر سیاست «بیطرفی عملیاتی» اردن ادامه دارد و نیازهای لجستیکی و نظامی آمریکا در خاک این کشور، احتمال هدف قرار گرفتن مواضع آمریکایی را افزایش داده است؛ از این رو، به باور قاصد محمود، اردن باید همزمان با حفظ رویکرد سیاسی و دیپلماتیک، راهبرد آمادگی برای مقابله نظامی را نیز دنبال کند.
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