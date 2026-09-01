به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، با گرامیداشت چهل‌وهشتمین سالگرد ناپدیدشدن امام موسی صدر، شیخ محمد یعقوب و سید عباس بدرالدین، گفت امام صدر شخصیتی فکری، انسانی و ملی بود که همزمان بر گفت‌وگو، مقاومت و حمایت از محرومان تأکید داشت.

وی افزود امام صدر از نخستین شخصیت‌هایی بود که نسبت به تهدید اسرائیل علیه لبنان هشدار داد و مقابله با اشغالگری را مسئولیتی ملی می‌دانست. از نگاه او، مقاومت نباید ابزاری برای اختلافات داخلی باشد، بلکه باید در خدمت دفاع از سرزمین، حاکمیت لبنان و وحدت ملی قرار گیرد.

الخطیب همچنین با تشریح دیدگاه امام صدر درباره ساختار سیاسی لبنان، اظهار کرد که مشکل اصلی این کشور صرفاً تعدد طوایف نیست، بلکه تبدیل طایفه‌گرایی سیاسی به ابزاری برای سهم‌خواهی، تبعیض و تضعیف دولت است.

به گفته وی، امام صدر بر تشکیل دولتی قدرتمند، عادل و فراگیر تأکید داشت و معتقد بود همه لبنانی‌ها باید در چارچوب شهروندی و حقوق برابر، در ساخت کشور مشارکت کنند.

او همچنین بر اصلاح تدریجی نظام سیاسی، تقویت نهادهای دولتی، توسعه متوازن مناطق و گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف تأکید می‌کرد.

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، وحدت ملی و گفت‌وگوی اسلامی ـ مسیحی را از دیگر ارکان اندیشه امام صدر دانست و گفت وی تلاش داشت تنوع مذهبی لبنان را از عامل اختلاف به فرصتی برای همزیستی و همکاری تبدیل کند.

الخطیب تأکید کرد که از نگاه امام موسی صدر، وحدت ملی بدون عدالت اجتماعی و رفع محرومیت‌ها امکان‌پذیر نیست و لبنان تنها زمانی می‌تواند از بحران‌های خود عبور کند که همه طوایف و مناطق در ساخت آینده کشور سهیم باشند.

وی همچنین از مجلس اعلای اسلامی شیعیان به عنوان یکی از مهم‌ترین میراث‌های نهادی امام صدر یاد کرد که با هدف ساماندهی امور شیعیان، دفاع از حقوق مناطق محروم و تقویت مشارکت ملی آنان در ساختار دولت شکل گرفت.

خطیب در پایان، مهم‌ترین مصادیق وفاداری به امام صدر در شرایط کنونی را آزادی جنوب لبنان، بازگشت ساکنان و بازسازی مناطق ویران‌شده به‌ویژه روستاهای مرزی، تقویت وحدت ملی، حفظ حاکمیت و حقوق لبنان، نجات کشور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و ساخت دولتی توانمند و عادل برشمرد.

وی تأکید کرد که امام صدر صرفاً رهبر یک طایفه نبود، بلکه صاحب یک پروژه ملی برای لبنان بود و پس از ۴۸ سال از ناپدیدشدنش در لیبی، اندیشه او درباره وحدت، عدالت، گفت‌وگو و مقاومت همچنان در تحولات لبنان موضوعیت دارد.

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