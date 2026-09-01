ترامپ: هنوز برای جانشینی من و نامزدی هگست در انتخابات ۲۰۲۸ زود است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره گزارش شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» مبنی بر اینکه هگست احتمال نامزدی برای ورود به کاخ سفید را بررسی می‌کند، گفت وزیر جنگ «کار بسیار خوبی انجام می‌دهد»، اما «خیلی زود است» که درباره چنین موضوعی صحبت شود.

هگست نیز هفته گذشته گزارش‌های مربوط به جاه‌طلبی‌های انتخاباتی خود برای سال ۲۰۲۸ را «صددرصد دروغ» خوانده بود.

رئیس‌جمهور آمریکا که بر اساس قانون نمی‌تواند بیش از دو دوره ریاست‌جمهوری داشته باشد، تاکنون جانشین مشخصی برای رهبری جریان سیاسی «عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم» پس از پایان دوره‌اش در سال ۲۰۲۹ معرفی نکرده است.

در این میان، برخی حامیان حزب جمهوری‌خواه از نامزدی «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور، و «مارکو روبیو»، وزیر خارجه، حمایت کرده‌اند.

هگست که پیش از ورود به دولت، سابقه خدمت در گارد ملی و فعالیت به عنوان مجری شبکه فاکس نیوز را داشت، اخیراً در کارزار تبلیغاتی جمهوری‌خواهان در نمایشگاه ایالتی آیووا نیز حضور یافته است؛ رویدادی که به دلیل نقش آن در فضای سیاسی آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد.

با این حال، ترامپ درباره احتمال ورود او به رقابت‌های ریاست‌جمهوری گفت افراد زیادی ممکن است به نامزدی فکر کنند که هنوز کسی از آنها اطلاعی ندارد و در حال حاضر، تمرکز هگست بر ارتش و اداره آن است.

اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که هگست در حال اعمال تغییرات گسترده در وزارت جنگ آمریکا است. «دن دریسکول»، وزیر ارتش آمریکا، روز گذشته استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد؛ اقدامی که پس از ماه‌ها تنش میان او و هگست انجام شد.

به گفته یک مقام آمریکایی که با رویترز گفت‌وگو کرده، هگست دریسکول را تهدیدی در ساختار اداری وزارتخانه می‌دانست و از مدت‌ها قبل به دنبال کنار گذاشتن او بود، هرچند ارتباط دریسکول با جی‌دی ونس این اقدام را برای هگست دشوار کرده بود.

این تحولات در حالی است که هگست پیش‌تر نیز دست به تغییرات مهمی در ساختار فرماندهی ارتش آمریکا زده است. او در ماه آوریل، «رندی جورج»، رئیس ستاد ارتش آمریکا، را برکنار کرد؛ تغییری که در بحبوحه درگیری گسترده ارتش آمریکا در خاورمیانه انجام شد.

در چنین شرایطی، مطرح شدن نام هگست به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی انتخابات ۲۰۲۸، در کنار رقابت احتمالی ونس و روبیو، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز تدریجی رقابت بر سر آینده جریان سیاسی ترامپ در حزب جمهوری‌خواه باشد.

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