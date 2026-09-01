حمله به میراث امام موسی صدر؛ تلاش برای مصادره گفتمان مقاومت در لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ لیلی عماشا، نویسنده لبنانی، در یادداشتی به مناسبت سالگرد ناپدیدشدن امام موسی صدر، از آنچه تلاش برخی جریانها برای بهرهبرداری سیاسی از میراث فکری و سخنان وی خوانده، انتقاد کرد.
به نوشته او، شماری از رسانهها و شخصیتهای سیاسی در روزهای منتهی به سالگرد ربودهشدن امام صدر، با استناد گزینشی به اظهارات او درباره دولت، گفتوگو و نقش نهادهای رسمی، تلاش کردهاند قرائتی از اندیشه وی ارائه دهند که در نهایت به تضعیف جریان مقاومت در لبنان منجر میشود.
عماشا با اشاره به مواضع تاریخی امام موسی صدر درباره اسرائیل و جنوب لبنان، تأکید کرد که نمیتوان بخش مربوط به مقاومت را از اندیشه کلی او جدا کرد.
به نوشته این نویسنده، امام صدر از نخستین شخصیتهای لبنانی بود که نسبت به خطر اسرائیل برای لبنان هشدار داد و بر ضرورت دفاع از جنوب تأکید کرد. او همچنین نقش مهمی در شکلگیری «افواج مقاومت لبنان ـ امل» داشت و مقاومت را اقدامی برای دفاع از سرزمین و مردم لبنان میدانست.
در این یادداشت آمده است که امام صدر مقاومت را مسئلهای فرقهای یا محدود به یک گروه خاص نمیدانست، بلکه آن را در چارچوب دفاع ملی از لبنان و مقابله با اشغالگری تعریف میکرد.
از همین رو، عماشا معتقد است استناد به سخنان امام صدر درباره ضرورت وجود دولت، بدون توجه به مواضع او درباره مسئولیت دفاع از جنوب، تصویری ناقص از میراث وی ارائه میدهد. او تأکید میکند که امام صدر همزمان بر تقویت دولت و دفاع از حق مردم در برابر تجاوز خارجی تأکید داشت.
نویسنده در ادامه، به دیدگاهی انتقاد میکند که بر اساس آن، سلاح مقاومت از نگاه امام صدر صرفاً راهکاری موقت و ناشی از ضعف یا غیاب دولت بوده است.
عماشا میپرسد اگر دولت لبنان همچنان قادر به انجام وظیفه خود در حفاظت از جنوب و مردم آن نیست، چگونه میتوان از این بخش از سخنان امام صدر برای نفی ضرورت مقاومت استفاده کرد. به باور او، چنین برداشتی بدون توجه به شرایط واقعی لبنان و تداوم تهدیدات اسرائیل، نوعی تفسیر گزینشی از سخنان امام صدر محسوب میشود.
عماشا همچنین تأکید میکند که مقاومت لبنان طی سالهای گذشته بارها از دولت خواسته است مسئولیتهای خود در قبال حفاظت از کشور و مردم را برعهده بگیرد.
به نوشته او، حتی قدرت مقاومت میتواند در صورت وجود اراده سیاسی، به عنوان ابزاری برای تقویت جایگاه دولت لبنان در برابر تهدیدات خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
وی معتقد است از این منظر، میان تأکید امام صدر بر نقش دولت و مواضع جریان مقاومت درباره مسئولیتهای دولت، آنگونه که برخی رسانهها تلاش میکنند نشان دهند، تضاد بنیادینی وجود ندارد.
این نویسنده در بخش دیگری از یادداشت خود، از رسانههایی که به گفته او در چارچوب سیاستهای آمریکا فعالیت میکنند، انتقاد کرده و مدعی شده است که این رسانهها با برجسته کردن برخی جملات امام صدر و نادیده گرفتن بخشهای دیگر از مواضع او، درصدد ایجاد شکاف میان میراث امام صدر و مقاومت اسلامی هستند.
عماشا این رویکرد را تلاشی برای استفاده سیاسی از سالگرد ناپدیدشدن امام صدر و تضعیف وحدت حامیان مقاومت ارزیابی میکند.
عماشا در پایان تأکید میکند که امام موسی صدر را نمیتوان صرفاً به عنوان یک شخصیت مذهبی یا رهبر یک طایفه معرفی کرد، بلکه او صاحب یک پروژه ملی برای لبنان بود که بر دفاع از جنوب، مقابله با اسرائیل، رفع محرومیت، تقویت دولت و حفظ وحدت ملی استوار بود.
از نگاه نویسنده، درک کامل میراث امام صدر مستلزم توجه همزمان به همه این مؤلفههاست و نمیتوان بخشی از سخنان او را از زمینه تاریخی و سیاسی آن جدا کرد و در خدمت اهداف سیاسی امروز قرار داد.
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