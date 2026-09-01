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بازداشت یک نوجوان شیعه در بحرین

۱۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۳
کد مطلب: 1860139
بازداشت یک نوجوان شیعه در بحرین

«یوسف حبیب فتّیل»، نوجوان ۱۵ ساله اهل بنی‌جمره، پس از احضار برای بازجویی در ساختمان تحقیقات جنایی، بازداشت شد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   رژیم آل خلیفه همچنان به بازداشت شهروندان به دلایل سیاسی ادامه می‌دهد و در این اقدامات، تفاوتی میان افراد بزرگسال و نوجوان قائل نیست.

روز جمعه «سید ضیاء حسن» از اهالی منطقه مرخ برای بازجویی احضار و پس از آن بازداشت شد.

همچنین روز یکشنبه «یوسف حبیب فتّیل»، نوجوان ۱۵ ساله اهل بنی‌جمره، پس از احضار برای بازجویی در ساختمان تحقیقات جنایی، بازداشت شد.

در همین حال، دادستانی عمومی بحرین نیز مدت بازداشت «شیخ جاسم الحداد»، خطیب حسینی، را تمدید کرد. او هفته گذشته پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلش در منطقه کرانه بازداشت شده بود.
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