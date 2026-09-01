بازداشت یک نوجوان شیعه در بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل خلیفه همچنان به بازداشت شهروندان به دلایل سیاسی ادامه می‌دهد و در این اقدامات، تفاوتی میان افراد بزرگسال و نوجوان قائل نیست.

روز جمعه «سید ضیاء حسن» از اهالی منطقه مرخ برای بازجویی احضار و پس از آن بازداشت شد.

همچنین روز یکشنبه «یوسف حبیب فتّیل»، نوجوان ۱۵ ساله اهل بنی‌جمره، پس از احضار برای بازجویی در ساختمان تحقیقات جنایی، بازداشت شد.

در همین حال، دادستانی عمومی بحرین نیز مدت بازداشت «شیخ جاسم الحداد»، خطیب حسینی، را تمدید کرد. او هفته گذشته پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلش در منطقه کرانه بازداشت شده بود.

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