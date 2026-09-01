به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایهود باراک» نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، با اشاره به افزایش خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری، تأکید کرد که این خشونت‌ها در نهایت به سود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی، و شرکای سیاسی او تمام می‌شود.

او در گفت‌وگو با یک شبکه رادیویی اسرائیلی هشدار داد که ابعاد پیامدهای این وضعیت برای افکار عمومی به‌خوبی روشن نیست، اما نتانیاهو و وزرای ارشد کابینه‌اش از آنچه در حال وقوع است، آگاهی دارند.

باراک مدعی شد که در دولت نتانیاهو، برخی وزیران ارشد عملاً شهرک‌نشینان را تشویق می‌کنند و برخی دیگر نیز در برابر اقدامات آنان سکوت کرده‌اند.

به گفته او، فشارهای سیاسی غیرمستقیم نیز موجب شده است برخی نهادهای اجرایی در برابر این خشونت‌ها واکنش مؤثری نشان ندهند؛ وضعیتی که به گفته باراک می‌تواند زمینه‌ساز تشدید بحران در کرانه باختری شود.

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی همچنین درباره احتمال وقوع حادثه‌ای که بتواند به آشوب گسترده در کرانه باختری منجر شود، هشدار داد.

او گفت چنین وضعیتی ممکن است بهانه لازم برای لغو انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی در ۲۷ اکتبر آینده را فراهم کند؛ انتخاباتی که بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، نتانیاهو در آن با خطر از دست دادن قدرت مواجه است.

باراک در اظهاراتی تند، نتانیاهو را به «حیوانی زخمی در دام» تشبیه کرد و گفت نخست‌وزیر کنونی برای جلوگیری از برگزاری انتخابات ممکن است به هر ابزاری متوسل شود.

وی استدلال کرد که شکست نتانیاهو در انتخابات می‌تواند زمینه تشکیل فوری کمیسیون تحقیق درباره وقایع هفتم اکتبر را فراهم کند و این مسئله، مسئولیت او و دولتش در قبال هشدارهای پیش از این حمله را بیش از پیش آشکار خواهد کرد.

او افزود که نتانیاهو به‌شدت از تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی مستقل هراس دارد، زیرا چنین کمیسیونی می‌تواند روند رسیدگی قضایی به عملکرد او را سرعت بخشیده و موقعیت سیاسی و شخصی وی را با خطر جدی مواجه کند.

به گفته باراک، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در صورت از دست دادن قدرت، دیگر عضو دولت نخواهد بود و حتی ممکن است با محدودیت‌هایی برای سفر به خارج مواجه شود.

اظهارات ایهود باراک در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع تشکیل کمیسیون تحقیق درباره شکست امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در عملیات هفتم اکتبر همچنان محل اختلاف شدید میان دولت و مخالفان است. مخالفان نتانیاهو خواستار تشکیل کمیسیونی مستقل هستند که اعضای آن از سوی دیوان عالی تعیین شوند، اما دولت نتانیاهو بر تشکیل کمیسیونی با ساختار سیاسی اصرار دارد؛ کمیسیونی که در دسامبر گذشته نیز در کمیته وزارتی قانون‌گذاری مورد موافقت قرار گرفت.

همزمان، کرانه باختری در روزهای اخیر شاهد افزایش حملات شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان، اموال و منابع معیشتی آنان بوده است.

این حملات در کنار یورش‌ها و عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف کرانه باختری ادامه دارد و از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ شدت بیشتری گرفته است.

بر اساس آمار فلسطینی، حدود ۷۵۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در ۱۴۱ شهرک و ۲۲۴ کانون شهرک‌نشینی در کرانه باختری مستقر هستند.

باراک در نهایت هشدار داد که تشدید خشونت‌ها می‌تواند به یک چرخه بی‌ثبات‌کننده منجر شود که هم امنیت فلسطینیان را بیش از پیش تهدید می‌کند و هم به ابزاری سیاسی برای نتانیاهو تبدیل می‌شود.

از نگاه او، هرگونه حادثه کوچک در شرایط کنونی می‌تواند به بحرانی گسترده تبدیل شود؛ بحرانی که پیامدهای آن نه‌تنها متوجه فلسطینیان، بلکه متوجه آینده سیاسی نتانیاهو و سرنوشت انتخابات پیش‌رو نیز خواهد بود.

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