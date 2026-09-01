به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، دیروز (دوشنبه ۹ شهریور) با محمدرضا بهرامی، مسئول بخش آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار در دفتر زیر امور خارجه طالبان در کابل برگزار شد و دو طرف درباره روابط دوجانبه افغانستان و ایران و وضعیت منطقهای به تبادل نظر پرداختند.
بنا بر اعلام صفحه رسمی وزارت خارجه طالبان، متقی در این نشست روابط دو کشور را رو به رشد توصیف کرد و تأکید نمود که افغانستان و ایران میتوانند از فرصتهای موجود در حوزههای مختلف بهرهبرداری کنند.
نماینده وزارت خارجه ایران نیز روابط دوجانبه را مثبت ارزیابی کرد و ادامه گفتوگوها و تماسها در سطوح مختلف را مهم دانست.
این دیدار در شرایطی صورت گرفت که حکومت طالبان در ماههای اخیر تلاشهایی برای گسترش تعاملات دیپلماتیک با کشورهای همسایه از جمله ایران داشته است. دو طرف در این نشست بر اهمیت تقویت همکاریهای اقتصادی، تجاری و منطقهای تأکید کردند.
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