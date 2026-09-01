به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در افغانستان، با انتشار این تصویر اعلام کرد تقریباً از هر سه زن افغان، یک نفر از بدتر شدن دسترسی به خدمات بهداشتی خبر داده است.

این نهاد روز دوشنبه ۳۱ اوت در حساب رسمی خود نوشت: «تقریباً از هر سه زن افغان، یک نفر گزارش می‌دهد که دسترسی‌اش به خدمات درمانی-بهداشتی بدتر شده است. هم‌زمان، ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه‌ها، مسیر آموزش و تربیت پزشکان، پرستاران و قابله‌های زن را محدود کرده است.»

دفتر زنان سازمان ملل تأکید کرد که زنان افغان حق دسترسی به خدمات بهداشتی دارند و حضور کادر درمانی زن برای ارائه این خدمات ضروری است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که محدودیت‌های طالبان بر تردد، آموزش و اشتغال زنان، دسترسی آنان به مراکز درمانی را دشوارتر کرده و کمبود نیروی متخصص زن در نظام صحی افغانستان را تشدید کرده است. سازمان ملل بارها هشدار داده که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت زنان و کل نظام بهداشتی کشور داشته باشد.

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