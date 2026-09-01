به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خالد محاجنه، وکیل فلسطینی مدافع اسرای سیاسی در زندانهای رژیم صهیونیستی، اعلام کرد بنگویر در جریان بازدید از زندان زنان دامون، تنها نبوده و اعضایی از خانواده خود را نیز همراه برده است.
به گفته او، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از اسیران فلسطینی در شرایطی که در بند بودند فیلمبرداری کرده و این تصاویر را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده است.
محاجنه با انتقاد شدید از این اقدام گفت سرکوب اسیران برای بنگویر دیگر صرفاً سیاستی برای نمایش مقابل دوربینها نیست، بلکه به صحنهای تبدیل شده که اعضای خانواده او نیز برای تماشای آن همراهش میشوند.
این وکیل فلسطینی تأکید کرد تبدیل بازدید از سلولهای زنان اسیر به یک برنامه خانوادگی، نشاندهنده سطح تازهای از تحقیر و بیاحترامی به کرامت انسانی اسیران است.
در همین حال، کمیته عمومی مبارزه با شکنجه در اسرائیل با ارسال نامهای به نوعام سولبرگ، رئیس کمیته مرکزی انتخابات کنست، خواستار حذف فوری فیلم منتشرشده از سوی بنگویر شد.
این نهاد همچنین خواستار جلوگیری از برگزاری بازدیدهای علنی و تبلیغاتی مقامات از زندانها تا پایان انتخابات شد.
این کمیته اعلام کرد در جریان بازدید بنگویر از زندان دامون، تعدادی از زنان فلسطینی در حالی که دستبند به دست داشتند، مقابل او قرار گرفتند و درباره شرایط دشوار زندان، از جمله قطع آب و امکانات حمام، محرومیت از خدمات پزشکی و خشونت، توضیح دادند. بر اساس این گزارش، واکنش بنگویر نه رسیدگی به شکایتهای آنان، بلکه تأکید بر کاهش شرایط نگهداری زندانیان «به حداقل» بوده است.
کمیته مبارزه با شکنجه هشدار داد که نقض شدید کرامت اسیران فلسطینی میتواند در چارچوب حقوق بینالملل حتی در حد جنایت جنگی ارزیابی شود.
این نهاد همچنین مدعی شد استفاده از بازدیدهای علنی از زندانها برای اهداف تبلیغاتی، بخشی از روندی تکرارشونده است و پیش از این نیز کمیته انتخابات اسرائیل در ماههای مارس و ژوئیه ۲۰۲۶ چنین اقداماتی را ممنوع کرده بود.
در نامه این کمیته همچنین به ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو درباره ممنوعیت رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی با افراد بازداشتشده اشاره شده است.
این نهاد تأکید کرد که تصاویر منتشرشده در شرایطی ضبط شدهاند که پروندههایی درباره وضعیت نگهداری برخی از همین زندانیان در جریان است و انتشار آنها میتواند علاوه بر نقض حریم خصوصی و کرامت اسیران، بر روندهای قضایی نیز تأثیر بگذارد.
میرِاو بنزئیف، مدیر امور حقوقی این کمیته، نیز با انتقاد از عملکرد بنگویر مدعی شد بیش از ۹ هزار فلسطینی در زندانهای اسرائیل در شرایط سخت نگهداری میشوند و وزیر امنیت داخلی از این وضعیت برای اهداف تبلیغاتی استفاده میکند.
او خواستار مداخله فوری کمیته انتخابات و جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی شد.
این نهاد حقوق بشری همچنین به وضعیت زنان فلسطینی در زندان دامون اشاره کرد و مدعی شد شکایتهای آنان شامل حبس طولانیمدت در انزوا، قطع ارتباط با خانواده و فرزندان، سوءتغذیه و مواردی از بدرفتاری و شکنجه است.
بر اساس این گزارش، حتی زنان باردار نیز با شرایط سختی در دوران بازداشت مواجه بودهاند.
کمیته عمومی مبارزه با شکنجه در نهایت خواستار حذف فوری تصاویر، اعمال حداکثر جریمه مالی علیه مسئولان، ممنوعیت بازدیدهای تبلیغاتی از زندانها تا پایان انتخابات و بررسی احتمال ارجاع این پرونده به نهادهای کیفری شد.
این کمیته همچنین خواستار جلوگیری از انتشار تصاویر مربوط به سلول و وضعیت زندانیانی شد که پرونده قضایی آنها همچنان در جریان است.
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