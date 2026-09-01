سیلاب در نورستان افغانستان جان سه عضو یک خانواده را گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیلاب شدید شامگاه دوشنبه ۹ شهریور در شهرستان «وانت» استان نورستان، اعضای یک خانواده را با خود برد. تاکنون اجساد دو زن و یک کودک از این خانواده پیدا شده است و تلاش‌ها برای یافتن سایر اعضای خانواده ادامه دارد.

منابع محلی می‌گویند این رویداد در منطقه «اشو» واقع در دره «امشوز» شهرستان وانت رخ داده است. به گفته ساکنان محل، شدت سیلاب به حدی بوده که تمام اعضای یک خانواده را با خود برده است.

این سیلاب علاوه بر تلفات جانی، خسارات گسترده‌ای به خانه‌های مسکونی، جاده‌ها، زمین‌های زراعی و برخی تأسیسات محلی وارد کرده است. با این حال، آمار دقیق تلفات و میزان خسارات مالی هنوز مشخص نیست.

مقام‌های طالبان و مقامات محلی نورستان تاکنون درباره این رویداد و شمار قربانیان آن اظهارنظری نکرده‌اند.

شایان ذکر است حدود یک ماه پیش نیز سیلاب در پارون، مرکز استان نورستان، خسارات سنگین جانی و مالی برجای گذاشته بود. این دومین سیلاب نسبتاً بزرگ در این استان طی هفته‌های اخیر است که نگرانی‌ها از وضعیت زیرساخت‌ها و آمادگی در برابر حوادث طبیعی را افزایش داده است.

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