به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جی‌دی ونس در یک تجمع انتخاباتی در نزدیکی دیترویت، عبدالرحمن السید را فردی «شرور» توصیف کرد و مدعی شد که او به جای دفاع از همه شهروندان آمریکا، از یک گروه علیه گروه‌های دیگر حمایت می‌کند.

ونس همچنین به اظهارات پیشین السید درباره همسرش، اوشا ونس، حمله کرد و از او خواست نام همسرش را مطرح نکند.

السید نیز در واکنش، سیاست‌های ونس و دولت ترامپ را عامل فشار بر طبقه کارگر و ایجاد اختلاف میان مردم دانست.

جمهوری‌خواهان در کنار حملات ونس، تلاش کرده‌اند ارتباط السید با «حسن بایکر»، چهره رسانه‌ای جریان چپ آمریکا، را به موضوعی انتخاباتی تبدیل کنند.

برخی چهره‌های جمهوری‌خواه نیز با اشاره به نام کامل السید و نسبت دادن ادعاهایی درباره حمایت از «گروه‌های تروریستی»، کوشیده‌اند تصویر او را در میان رأی‌دهندگان مخدوش کنند.

این در حالی است که السید پس از پیروزی در انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها، تلاش کرده نگرانی‌های جامعه یهودیان میشیگان را کاهش دهد.

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده علیه السید، واکنش او به حمله ماه مارس به یک کنیسه یهودی در میشیگان بود.

او ضمن محکوم کردن این حمله، گفته بود فرد مهاجم پس از کشته شدن اعضایی از خانواده‌اش در حملات اسرائیل به لبنان، دست به خشونت زده است؛ اظهاری که با انتقادهایی روبه‌رو شد.

السید اخیراً در دیدار با دموکرات‌های یهودی از این سخنان عذرخواهی کرده و گفته است که از تأثیر آن بر جامعه یهودیان آگاه شده است.

در مقابل، منتقدان جمهوری‌خواهان می‌پرسند چرا تمرکز این حزب بر ارتباط السید با حسن بایکر است، اما ارتباط دونالد ترامپ با «لورا لومر»، فعال راست افراطی و چهره‌ای جنجالی، با همان شدت مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به نوشته القدس العربی، لومر نیز اظهارات جنجالی و توهین‌آمیزی داشته و حتی در برخی موارد بر تصمیمات سیاسی اطرافیان دولت ترامپ اثر گذاشته است؛ موضوعی که از نگاه منتقدان، نشان‌دهنده وجود استانداردهای دوگانه در برخورد با چهره‌های جنجالی دو جریان سیاسی آمریکاست.

رقابت السید و مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه، از رقابت‌های مهم انتخابات سنا در میشیگان محسوب می‌شود و نتیجه آن می‌تواند در حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر سنا اهمیت داشته باشد.

در چنین شرایطی، حملات ونس و دیگر جمهوری‌خواهان علیه السید تنها یک درگیری لفظی انتخاباتی نیست؛ بلکه تلاشی برای شکل دادن به تصویر این نامزد در میان گروه‌های مختلف رأی‌دهندگان، به‌ویژه یهودیان میشیگان، در آستانه انتخاباتی حساس است.

............

پایان پیام