به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ روز دوشنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۶ در پیامی درباره ایران، ضمن توصیف این کشور به عنوان «کشوری شکست‌خورده»، مدعی شد جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات بیش از ۱۰۰ هزار نفر را کشته است. او در ادامه خواستار محاکمه مسئولان ایران به اتهام «جنایت جنگی علیه بشریت» شد. با این حال، منابع خبری تأکید کرده‌اند که هیچ سند قابل اتکایی برای رقم ۱۰۰ هزار کشته ارائه نشده و حتی مشخص نیست ترامپ این عدد را بر اساس چه منبعی اعلام کرده است.

این رقم در حالی مطرح شده که در فهرست زمانی اظهارات منتسب به ترامپ که در مطلب مورد استناد منتشر شده، اعداد متفاوتی درباره شمار کشته‌شدگان اعتراضات ایران دیده می‌شود.

بر اساس این فهرست، در ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ رقم ۳۲ هزار نفر مطرح شده و همین عدد در ماه مارس نیز تکرار شده است. سپس در اول آوریل و بار دیگر در ۶ آوریل، رقم ادعایی به ۴۵ هزار نفر رسید.

در ادامه، بر اساس همان فهرست، در فاصله ۱۴ تا ۱۶ آوریل رقم اعلام‌شده به ۴۲ هزار نفر تغییر کرد و این رقم در ۳۰ آوریل، ۵ مه و ۱۰ مه نیز تکرار شد.

پس از آن، در فاصله ۱۳ تا ۲۱ ژوئیه، رقم مورد اشاره به ۵۲ هزار نفر افزایش یافت و در نهایت در ۳۱ اوت، ترامپ از کشته شدن «بیش از ۱۰۰ هزار نفر» سخن گفت. این روند، از تغییر چندباره ارقام در فاصله‌ای چندماهه حکایت دارد.

در همین زمینه، منتقدان با اشاره به این تغییرات، ادعاهای مطرح‌شده درباره شمار قربانیان را نمونه‌ای از یک روایت متغیر و متناقض و بدون پشتوانه آماری روشن دانسته‌اند و معتقدند چنین ارقامی می‌تواند در فضای سیاسی و رسانه‌ای آمریکا برای توجیه فشار بیشتر علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با افشای کدملی کشته شدگان رسما رقم بسیار پایین‌تری را اعلام کرده است. آمار اعلام‌شده از سوی تهران ۳۱۱۷ نفر بوده که شامل نیروهای امنیتی نیز می‌شود و طبیعتا مسئولیت کشته و مجروح شدن هم‌وطنان متوجه آشوبگران و اغتشاشگران مورد حمایت اسرائیل و آمریکا است.

بنابراین، فاصله میان آمار رسمی ایران و ادعای تازه ترامپ بسیار زیاد است بطوری که واکنش کاربران فضای مجازی را به همراه داشته است.

واکنش کاربران

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بیایید نگاهی به این ضرب‌المثل معروف بیندازیم: «دروغگو حافظه کوتاهی دارد.»

این، سند ثبت‌شده ادعاهای خودِ ترامپ درباره معترضان کشته‌شده در ایران است. در عرض فقط چند ماه، این عدد از ۳۰۰۰ به ۱۰۰۰۰۰ رسید!

این، واقعیت پروپاگاندای آمریکایی است؛ همان کتابچه بازی که در لیبی، عراق و افغانستان به کار گرفته شد!!

جایی که در نهایت سربازان آمریکایی قربانی می‌شوند تا الیگارش‌ها ثروتمندتر شوند.

هیچ سربازی هرگز واقعاً به زندگی عادی بازنمی‌گردد.

February 24, 2026 >>> 32,000

March 2026 >>>>>>32,000

April 1, 2026 >>>>>>45,000

April 6, 2026 >>>>>>45,000

April 14–16, 2026 >>> 42,000

April 30, 2026 >>>>>42,000

May 5, 2026 >>>>>>42,000

May 10, 2026 >>>>>42,000

July 13–21, 2026 >>>52,000

Aug 31 2026 >>>>>>100,000

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ابتدا ۴۰,۰۰۰ معترض در ایران بود. بعد ۵۲,۰۰۰. حالا ۱۰۰,۰۰۰. بعدش چی — ۲۰۰,۰۰۰ تا سه‌شنبه؟

این اعداد در زمان واقعی جعل می‌شوند تا جنگی را بفروشند.

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