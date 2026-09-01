الشیبانی: ماندگاری اسرائیل در خاک سوریه، چیزی جز تثبیت اشغالگری نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با همتای دانمارکی خود در دمشق گفت اعلام اسرائیل درباره ادامه حضور نیروهایش در خاک سوریه، نشانه‌ای آشکار از تلاش برای تثبیت اشغالگری است و ادعاهای امنیتی مطرح‌شده از سوی تل‌آویو را بی‌اعتبار می‌کند.

الشیبانی تأکید کرد سوریه بر حق حاکمیتی خود برای تشکیل و تقویت ارتش ملی و حفاظت از تمامیت ارضی کشور پایبند است.

او همچنین گفت اظهارات مقام‌های اسرائیلی درباره ماندن نیروهای این رژیم در منطقه جبل‌الشیخ و منطقه امنیتی در جنوب سوریه، نشان می‌دهد مسئله صرفاً یک اقدام موقت امنیتی نیست.

این موضع پس از آن مطرح شد که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، هفته گذشته هنگام حضور در منطقه حائل جنوب سوریه اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی تا زمانی که به گفته او «تهدیدهای جهادی» علیه اسرائیل وجود داشته باشد، جبل‌الشیخ و منطقه امنیتی را ترک نخواهند کرد.

اسرائیل در پایان سال ۲۰۲۵ کنترل منطقه حائل سوریه را در دست گرفت؛ اقدامی که دمشق آن را نقض توافق آتش‌بس و تعرض به حاکمیت سوریه دانست.

اکنون اظهارات مقام‌های اسرائیلی درباره ادامه حضور در این مناطق، نگرانی‌ها درباره تبدیل این حضور نظامی به یک وضعیت دائمی را افزایش داده است.

الشیبانی در بخش دیگری از سخنان خود بر تلاش دمشق برای ترمیم روابط با کشورهای اروپایی تأکید کرد و گفت سوریه در حال گسترش مناسبات خود با کشورهای اروپایی از جمله دانمارک است.

به گفته وی، دمشق و کپنهاگ قرار است در جریان سفر آینده وزیر خارجه سوریه به دانمارک، توافق‌نامه‌ای برای شراکت راهبردی امضا کنند. همچنین اعلام شد پروازهای مستقیم میان دمشق و کپنهاگ از ۲۱ سپتامبر آغاز خواهد شد.

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