حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا در فارس، ورود جوانان علاقه‌مند به حوزه‌های علمیه را فرصتی ارزشمند برای تداوم مسیر علم، معنویت و خدمت به دین دانست و اظهار کرد: انتخاب حوزه علمیه باید با شناخت، انگیزه و آمادگی برای پیمودن یک مسیر علمی و تربیتی همراه باشد.

وی با بیان اینکه ورود به عرصه تبلیغ دین و دین‌پژوهی توفیقی الهی است و کسانی که حوزه علمیه را برای ادامه مسیر خود انتخاب می‌کنند، باید قدر این فرصت را بدانند،اضافه کرد: حضور بانشاط و انگیزه جوانان در این دوره، نشانه علاقه آنان به فراگیری معارف دینی و ایفای نقش در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی توانمند از طلاب و روحانیون در استان فارس باشد.

مدیر حوزه علمیه فارس با بیان اینکه طلبگی تنها یک انتخاب آموزشی و تحصیلی نیست، گفت: کسی که وارد حوزه می‌شود، در حقیقت یک سبک زندگی و مسیر تربیتی را انتخاب می‌کند، بنابراین لازم است از همان ابتدای این مسیر، نسبت به مسئولیت‌های خود آگاهی داشته باشد و برای رشد علمی، اخلاقی و معنوی تلاش کند.

وی افزود: در کنار تحصیل علوم دینی، تهذیب نفس و توجه به اخلاق نیز باید در زندگی طلبه جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. علم بدون اخلاق و معنویت نمی‌تواند رسالت واقعی خود را در جامعه ایفا کند و طلبه باید تلاش کند میان دانش، ایمان و عمل پیوند برقرار کند.

حجت الاسلام والمسلمین محمودی با اشاره به ضرورت تربیت طلاب در تراز انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: طلبه امروز باید ضمن آشنایی عمیق با معارف اسلامی و مکتب اهل‌بیت(ع)، نسبت به مسائل جامعه نیز شناخت داشته باشد و بتواند با زبان مناسب و منطقی با نسل جوان و اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار کند.

وی گفت: توصیه ما به طلاب فرصت حضور در حوزه و محضر استادان را مغتنم بشمارند و برای یادگیری و رشد شخصیت علمی و اخلاقی خود تلاش کنند. سال‌های نخست طلبگی، پایه‌های اصلی شخصیت علمی و معنوی طلبه را شکل می‌دهد و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.

عضو جامعه روحانیت شیراز با تأکید بر نقش مربیان در دوره «میثاق طلبگی» اظهار کرد: این دوره فرصتی است تا داوطلبان پیش از آغاز رسمی تحصیل، با فضای حوزه، نظام تعلیم و تربیت و الزامات زندگی طلبگی آشنا شوند و با شناخت بیشتری مسیر آینده خود را انتخاب کنند.

مدیر حوزه علمیه فارس در پایان با قدردانی از حضور و استقبال طلاب جدیدالورود گفت: امیدواریم این شور و انگیزه‌ای که امروز در میان داوطلبان مشاهده می‌شود، در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد و شاهد تربیت طلابی عالم، متخلق، بصیر و آماده خدمت به دین و مردم باشیم.