برگزاری دوره میثاق طلبگی در حوزه علمیه فارس

حجت الاسلام والمسلمین میثم همایی درگفتگو با خبرنگارخبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا در فارس، از برگزاری دوره «میثاق طلبگی» ویژه داوطلبان ورود به حوزههای علمیه استان خبر داد و اظهار کرد: این دوره با هدف آشنایی داوطلبان با فضای حوزه، الزامات زندگی طلبگی و ابعاد علمی، اخلاقی و تربیتی این مسیر برگزار شد.
وی ادامه داد: برگزاری حلقههای هماندیشی و گفتوگوهای صمیمانه میان داوطلبان و مربیان از جمله برنامههای این دوره است که در آن شرکتکنندگان میتوانند با اساتید و مربیان ارتباط مستقیم داشته باشند و درباره ابعاد مختلف زندگی طلبگی، مسائل آموزشی و دغدغههای خود گفتوگو کنند.
معاون تهذیب و تربیت حوزه علمیه استان فارس از برگزاری نشستهای معرفتی و تربیتی به عنوان بخش دیگری از برنامههای دوره نام برد و گفت: تلاش شده است در کنار برنامههای آموزشی و معرفتی، فضای معنوی دوره نیز مورد توجه قرار گیرد تا داوطلبان از همان ابتدا با اهمیت تهذیب و خودسازی در مسیر طلبگی آشنا شوند.
وی همچنین از حضور مسئولان حوزوی و شخصیتهای دینی استان در جمع داوطلبان خبر داد و افزود: حضور حجتالاسلام والمسلمین دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در جمع طلاب جدیدالورود، از برنامههای مهم این دوره بود که فرصتی برای بهرهمندی داوطلبان از رهنمودهای ایشان فراهم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین همایی درباره اهداف تربیتی دوره «میثاق طلبگی» اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف این دوره آن است که داوطلب با یک نگاه واقعی و جامع وارد حوزه شود و بداند طلبگی صرفاً یک رشته تحصیلی نیست، بلکه مسیری مستمر برای علمآموزی، خودسازی و خدمت به دین و جامعه است.
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