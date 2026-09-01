به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت ایالت «تامیل نادو» در جنوب هند اعلام کرده است که هزینه کامل شهریه زنان مسلمان واجد شرایطی را که در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند، پرداخت خواهد کرد. طرحی گسترده در حوزه آموزش که با هدف رفع موانع مالی و کمک به زنان جوامع اقلیت برای ادامه و تکمیل تحصیلات عالی اجرا می‌شود.

پوشش شهریه رشته‌های مختلف دانشگاهی

این برنامه شامل زنان مسلمانی در ایالت تامیل نادو هند می‌شود که از طریق سهمیه دولتی در دانشگاه‌های دولتی، مؤسسات تحت حمایت دولت و همچنین مؤسسات خصوصی خودگردان پذیرفته شده‌اند. دانشجویان رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، پزشکی، کشاورزی و حقوق نیز مشمول این طرح خواهند بود.

«آ.ام. شاه‌جهان» وزیر رفاه اقلیت‌های ایالت تامیل نادو، روز ۲۸ آگوست در مجلس ایالتی از این طرح خبر داد. این برنامه بخشی از مجموعه اقدامات گسترده‌تری است که دولت ایالتی تامیل نادو برای افزایش فرصت‌های آموزشی و اقتصادی اقلیت‌های مذهبی در نظر گرفته است.

دولت ایالتی تامیل نادو برای اجرای طرح پرداخت شهریه زنان مسلمان این ایالت در دانشگاه‌ها، ۲۰۰ میلیون روپیه هند معادل حدود ۲.۱ میلیون دلار اختصاص داده است.

گسترش حمایت مالی از دختران مسلمان

دولت ایالتی تامیل نادو همچنین قصد دارد حمایت‌های مالی از دانش‌آموزان دختر مسلمان را از طریق هیئت اوقاف این ایالت، افزایش دهد.

بورسیه‌ای که پیش‌تر به دختران پایه‌های اول تا هشتم تعلق می‌گرفت، اکنون پایه‌های نهم و دهم را نیز شامل خواهد شد.

بر اساس برآورد دولت، حدود ۴۱ هزار و ۳۸۴ دختر مسلمان در ایالت تامین نادو از این برنامه بهره‌مند خواهند شد و هر یک سالانه ۲ هزار روپیه هند دریافت خواهند کرد. برای اجرای این بخش نیز حدود ۸۲.۸ میلیون روپیه هند معادل ۸۷۰ هزار دلار اختصاص یافته است.

تأسیس دانشگاه ویژه زنان اقلیت

دولت ایالتی تامیل نادو همچنین از برنامه خود برای تأسیس یک دانشکده جدید علوم انسانی و علوم پایه ویژه زنان اقلیت در شهر «چنای» مرکز این ایالت خبر داده است.

این دولت برای آغاز این پروژه ۲۴.۵ میلیون روپیه هند اختصاص داده و اعلام کرده است که این مؤسسه با هدف گسترش دسترسی زنان جوامع اقلیت به آموزش عالی راه‌اندازی خواهد شد.

حمایت اقتصادی از اوقاف و نهادهای مذهبی

اقدامات دولت ایالتی تامیل نادو تنها به حوزه آموزش محدود نمی‌شود.

این دولت همچنین از اختصاص یک میلیارد روپیه هند به عنوان صندوق گردشی برای کمک به اوقاف مسلمانان و نهادهای مذهبی مسیحی در ایالت تامیل نادو خبر داده است تا این مؤسسات بتوانند املاک و پروژه‌های درآمدزا ایجاد کنند.

وام‌های بدون بهره برای پروژه‌هایی مانند ساختمان‌های تجاری و سالن‌های برگزاری مراسم ازدواج اختصاص خواهد یافت. هدف از این طرح آن است که نهادهای مذهبی بتوانند از محل درآمد این املاک، منابع مالی بیشتری برای حمایت از جوامع خود فراهم کنند.

آموزش مهارتی برای ۱۰ هزار جوان اقلیت

در بخش دیگری از این بسته حمایتی، دولت ایالتی تامیل نادو قصد دارد طی چهار سال به ۱۰ هزار جوان از جوامع اقلیت در این ایالت، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارائه کند.

این برنامه از طریق شرکت توسعه مهارت تامیل نادو اجرا خواهد شد و حوزه‌هایی همچون فناوری اطلاعات، صنعت خودرو، طراحی پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی، خدمات زیبایی و گلدوزی را دربر می‌گیرد.

نخستین بسته بزرگ دولت جدید برای اقلیت‌ها

این مجموعه اقدامات از مهم‌ترین طرح‌های متمرکز بر اقلیت‌های مذهبی است که دولت جدید تامیل نادو اعلام کرده است و حمایت آموزشی از زنان و دختران مسلمان در مرکز آن قرار دارد.

ایالت تامیل نادو اکنون تحت مدیریت «سی. جوزف ویجی» ستاره سینمای هند قرار دارد که از عرصه بازیگری وارد سیاست شد و حزب خود یعنی حزب «تامیلگا وتری کژاگام» را در اوایل سال جاری میلادی به قدرت رساند.

ویجی در ماه می، زمام امور این ایالت را به دست گرفت و به نزدیک به شش دهه حاکمیت متناوب دو حزب باسابقه دراویدی بر دولت تامیل نادو پایان داد.

در مجموع، دولت جدید ایالت تامیل نادو هند با اختصاص بودجه برای تحصیل دانشگاهی زنان مسلمان، گسترش بورسیه دختران، ایجاد مرکز آموزش عالی برای زنان اقلیت، حمایت اقتصادی از نهادهای مذهبی و آموزش مهارتی جوانان تلاش دارد دسترسی اقلیت‌های مذهبی به فرصت‌های آموزشی و اقتصادی را افزایش دهد.

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